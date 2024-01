– Mikor jött be az életébe a jégkorong?

– 2016-ban, hatévesen kezdtem el űzni a sportot a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolánál – kezdte a tizennégy éves Csordás Csenge. – Eleinte a hideg annyira nem tetszett, viszont maga a játék, a gyorsaság nagyon megfogott. Jelenleg az U16-os csapatban játszok a fiúkkal, még pár évig játszhatok velük, azonban a magasabb korosztályban már sajnos külön kell válnunk. Nagyon szeretek velük játszani, mert sokkal gyorsabb a játék, mint egy női csapatban.

– Hogyhogy a kapuban láthatjuk, nem pedig a mezőnyjátékosok között?

– Először csak egy edzésre szerettem volna kipróbálni a kapusposztot, de a szüleim nem igazán szerették volna, illetve az edzőim is elég nehezen engedték meg. De aztán kiharcoltam magamnak, és ki is próbáltam, onnantól pedig már nem szerettem volna újra mezőnyjátékos lenni.

– Hogy jutott el a válogatottig?

– Az U12-es válogatottba hívtak be először egy összetartásra, akkor még csak egynapos edzések voltak, és csak figyeltek minket, hogy kiből lehetne jobb játékos. Aztán az évek alatt egyre több összetartáson voltam, akkor már részt vettem kétnapos edzéseken is, illetve táborokban is. Tavaly voltam először egy U14-es tornán, ami két meccsből állt, szerintem onnantól pedig már elkezdett körvonalazódni egy csapat. Itt nincs állandó játékos, így mindig dolgozni kell, hogy bekerülhessünk a keretbe. Azután többször is behívtak az U18 összetartásaira, de felkészülési mérkőzéseken nem voltam még, illetve a téli ifjúsági olimpia előtti korosztályos világbajnokságra sem hívtak meg. De nem vagyok csalódott, mert bőven van még időm, az U16-ban is ez az első évem, így ezzel biztatom magam, hogy van még rá lehetőségem.

A 3x3-as jégkorongcsapat

– A gangwoni téli ifjúsági olimpián 3x3-as magyar jégkorongcsapat indult. Mit is jelent ez pontosan?

– A 3x3-as csapat azt jelenti, hogy kispályán játszunk, nem egy teljesen, illetve öt ember helyett, csak három mezőnyjátékos és egy kapus van a pályán mindegyik együttesből. A játékidő is kevesebb, mintha rendes pályán játszanánk, egy meccs 45 perces, háromszor 15 perces, tehát egy harmad 15 perces. Valamint nem futócsere van, ez azt jelenti, hogy nem lehet cserélni idő közben, hanem 45 másodpercenként egy új sor megy fel, úgyhogy csak akkor van lehetőség cserélni.

– Mikor indultak el és hogyan teltek az első napjaik Gangwonban?

– Január 15-én indultunk Magyarországról egy tizenhárom tagú csapattal. Amikor megérkeztünk a helyszínre nagyon fáradtak voltunk, hiszen 10 órát repültünk, de nagyon izgatottak voltunk, hogy mi fog szembejönni velünk. Amikor megérkeztünk a faluba becsekkoltunk és már pihentünk is, az első pár nap még nem is volt edzésünk. Amikor pedig megkezdődtek az edzések, akkor kezdtük el érezni, hogy milyen formában vagyunk, mire lesz szükség a meccsekre.

– Sűrű volt a program, hiszen volt olyan, amikor egy nap két mérkőzést is játszottak.

– Igen, az első nap egy meccsünk volt csak, először Mexikóval játszottunk és nyertünk 17–0-ra. Az utána lévő meccsnapokon viszont egy nap két összecsapásunk is volt, majd lejátszottuk az utolsó csoportmérkőzéseinket is, aztán az elődöntőt és a döntőt is külön napokon játszottuk le. Nyilván volt bennünk így egy kis fáradtság, de nagyon fontos volt minden mérkőzés után a regeneráció, s mindent megtettünk annak érdekében, hogy a következő meccsnap is százszázalékosan tudjunk kimenni a jégre. Én kevesebb játéklehetőséget kaptam egyébként, mint a másik kapusunk, Takács Zoé, de ez nem érintett annyira rosszul, hiszen neki sokkal több tapasztalata van és idősebb is nálam.

Egy nap két mérkőzést is játszottak a lányok

– Minek köszönhető az, hogy Mexikó (17–0), Törökország (18–0), Kína (13–3), Ausztria (23–1), Hollandia (33–0), Korea (16–0) és Olaszország (11–1 és 14–4) ellen is ilyen fölényes győzelmet arattak?

– Az egész csapat nagyon összetartó volt, biztattuk egymást végig és szerintem ez is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ilyen nagy különbséggel tudtunk nyerni. Mindenki odatett mindent, amit csak bírt, illetve kicsit több lehetőségünk volt pihenni is, hogy rövidebb volt egy harmad és így maga a meccs is. De ehhez az egészhez nagyon nagy koncentráció kellett és hát meg is lett az eredménye.

– Milyen volt a házigazda elleni döntő?

– Tudtuk, hogy a házigazda Korea ellen fogunk játszani és biztosak voltunk benne, hogy rengeteg szurkolójuk lesz és így elég nehéz játszani, hogy ellened szurkol az egész csarnok. De megpróbáltuk ezt kizárni és csak a saját játékunkra koncentrálni, ennek meg is lett az eredménye. Mindenki érezte, hogy ez egy döntő, sokkal jobban küzdöttek a koreaiak is, viszonylag sok idő elteltével szereztük meg az első gólt, de aztán a második harmadban kezdtünk el egyre jobban elhúzni tőlük, onnantól pedig már mindenki magabiztosabb lett, valamint próbáltuk megtartani és növelni a kialakított előnyünket, végül 10–2-re nyertünk. Szerintem ez a döntő mindenkinek nagyon emlékezetes marad, én is élveztem minden percét. Utána pedig eszméletlen érzés volt, amikor az aranyérmet a nyakamba akasztották, még most sem fogtam fel teljesen, hogy mekkora súlya van ennek és hogy mekkora megtiszteltetés.

– Melyik ellenfelüket tartotta a legerősebbnek?

– Szerintem Kínával játszottuk a legszorosabb meccset, annak a végeredménye 13–3 lett, de még ezt sem mondhatom olyan nagyon kiélezettnek. De ők voltak azok, akik gólt tudtak lőni nekünk először, aztán jöttek az olaszok, akik ellen egy nagyon nehéz mérkőzést játszottunk, 14–4-re nyertünk, de nagyon kemény meccs volt.

Kaposvár olimpiai bajnoka

– Hogyan értékelné a saját és a csapat teljesítményét?

– Az egész gárda nagyon odatette magát a védekezésben is, szóval úgymond kevés munka jutott nekem, így nehéz kicsit értékelni a saját teljesítményem. A csapatnak pedig nagyon jó volt a támadása az egész torna alatt, mindegyik játékos mindegyik mérkőzésen száz százalékot nyújtott. Mindent odatettek, amit csak tudtak, mind védekezésben, mind támadásban.

– Mikor érkeztek haza?

– Visszafele Szöulból repültünk Párizsba, az 13 óra volt, onnan meg még Magyarországra repültünk 2 órát és január 27-én érkeztünk haza. Azonban a hazaút kicsit kalandosra sikerült, ugyanis Szöulból késve indult a gépünk és Párizsban kellett volna átszállnunk, csak nem értünk oda rá, tehát lekéstük a gépünket, ezért ott aludtunk egy éjszakát Párizsban.

– Mik a tervei Kaposvár olimpiai bajnokának?

– Itthon majd februárban kezdődik a középszakasz a bajnokságban, az alapszakasznak akkor lett vége, amikor én még kint voltam Gangwonban, így két meccsről le is maradtam. Illetve a központi írásbelit is majd kedden pótlom be, ugyanis idén ballagok el a Kisfaludy Utcai Tagiskolából. Nagyon szeretnék a Munkácsy Mihály Gimnáziumban továbbtanulni az ötéves angol szakon, illetve gondolkodtam már rajta, hogy később elmennék másik városba, de még nem érzem szükségét. Amíg tudok itthon játszani, addig mindenképp maradok, ezek még csak nagyon távoli tervek.