Ősszel hosszabbításban mért drámai vereséget a Kaposvári KK-ra a Sopron KC, mely ezúttal a szünet után, a harmadik negyedben énekelte ki a sajtot a somogyi együttes szájából. Dalibor Damjanovic csapata egy szoros első játékrész után a második negyedben mutatott szoros védekezésével, valamint támasában nyújtott remek teljesítményével tizennégy pontos előnyt alakított ki a szünetre. A fordulás után azonban a hazaiak váltottak és meglepték a Kaposvárt, mely sem a zónavédekezésre, semm pedig az egészpályás letámadásra nem tudott megfelelő módon reagálni. A harmadik negyedet így tizenöt ponttal nyerte meg a Sopron, mely visszajött a mérkőzésbe és fordított. Ráadásul az utolsó tíz percet is jobban indította Gasper Potocnik együttese, mely végig kontroll alatt tartotta a halyrát, és így végül oda-vissza legyőzte a Kaposvári KK-t.

Sopron KC–Kometa Kaposvári KK 83–78 (20–19, 13–28, 25–10, 25–21)

Sopron, Novomatic Aréna, V.: Földházi T., Fodor A., Szilágyi B.

Kometa Kaposvári KK: Krnjajski B. 5, Paár M. 2, Abell 15, Bogdán B., Jean-Marie 8. Csere: Szőke Bálint, Halmai D. 12/9, Eaddy 27/9, Koprivica 4, Jakcson 5/3. Vezetőedző: Dalibor Damjanovic.

Sopron KC: Nichols 22/6, Meszlényi R., Griffin 16/3, Da Silva 9, Molnár M. 8. Csere: Csendes P., Sidibe 9, Mathis 19/6, Sitku M. Vezetőedző: Gasper Potocnik.

Kipontozódott: Jakcson (a 34. percben), Halmai (a 36.percben) és Bogdán (a 39. percben).

Mestermérleg

Gasper Potocnik : – Gratulálok a csapatomnak. Nagyon köszönjük a szurkolóink támogatását is, mert rengeteget segítettek nekünk. Az elismerés jár ellenfelünknek is, mert az edzőváltás óta láthatóan jobban teljesítenek. Nagy fegyelemmel, agresszíven játszanak, és biztos vagyok benne, hogy sikeresek lesznek a szezon hátralévő részében. Mi tudtuk ezt, így ennek megfelelően készültünk erre a mérkőzésre, de az első félidőben, különösen a második negyedben nagyon rosszul reagáltunk a játékukra. Nem játszottunk csapatként, nem voltunk szervezettek, egyáltalán nem védekeztünk, és ez elfogadhatatlan. Egy olyan csapat, amely szeretne elérni valamit a bajnokságban, nem engedheti meg ezt. Félidőben beszéltünk erről a problémáról, és a csapatom a második félidőre teljesen más mentalitással jött ki, teljesen más hozzáállással. Mindent beleadtak, és emiatt a jó csapatjáték és küzdőszellem miatt végül győzelmet arattak. Most sikerült nyernünk, de ha legközelebb is ilyen fókusszal lépünk pályára, veszíteni fogunk. Mostantól a következő meccsre készülünk, mert minden találkozó egyformán fontos a bajnokságban.

Dalibor Damjanovic: – Gratulálok a Sopron megérdemelt győzelméhez. Elmondható, hogy jól kezdtük a mérkőzést, főként igaz volt ez a védekezésre. Nem ahgytuk, hogy ellenfelünk végigjátssza a figuráit és kialakítottunk egy tizennégy pontos előnyt. Támadásban viszont megfeledkeztünk a saját figuráinkról és ez okozta a problémát. A félidőben próbáltam elmagyarázni, hogy bár vezetünk tizennégy ponttal, de nem kaphatunk triplákat és könnyű ziccereket. Próbáltam tudatosítani, hogy a mutatott védekezést tovbbra is hozni kell. Ellenfelünk egészpályás letámadásta alkalmazott, ami ellen szenvedtünk, ahogy a zónavédekezéssel sem tudtunk mit kezdeni. Elengedtük a mérkőzés ritmusát, olyannyira, hogy a végén már a könnyű ziccereket sem tudtuk értékesíteni. Annak örülök, hogy nem adtuk fel és a találkozó végéig küzdöttünk. A Sopron a második félidőben okosabban játszott, megérdemelten kerekedett fölénk.

Dalibor Damjanovic csapata február 3-án, szombaton 18 órakor javíthat, ekkor a DEAC érkezik aKaposvár Arénába.