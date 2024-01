A városi sportcsarnokban 16 csapat lépett parkettre a 35 éven felülieknek kiírt viadalon,a szervezők négy négyes csoportba osztották a résztvevőket. Az utolsó pillanatban a bonyhádi Sörbarátok lemondta a szereplést, így a 'C' jelű csoport foghíjas maradt. Ezúttal is főleg a régióból, Somogy, Baranya és Tolna vármegyéből neveztek a csapatok, de a tavalyi győztes Junge Alte Vas vármegyéből, a Pecások pedig Budapestről érkezett. Az A-csoport főként kaposvári csapatokat tömörített, a reggeli négyesből a FIFA 2005 és az M-car Bérautó jutott tovább, hasonló teljesítménnyel. A B-csoport igazi presztízscsatákat hozott, végül a Kardos Ernő által vezetett Túró végzett az élen a Norbi Barátai előtt, akik nevükkel a tavaly elhunyt kiváló sportember, Tóth Norbertre emlékeztek. A 'C' jelű kvartettet a címvédő Junge Alte nyerte a Fekete Sarki Kocsma előtt, a 'D' jelű csoportból pedig a budapesti Pecások és a balatonkeresztúri Tutto Bene lépett tovább. Délutánra már szépen megteltek a lelátók, és a továbbjutásos szakaszra már igazi szurkolás is kialakult.

Az első nagyobb meglepetésre a negyeddöntőig kellett várni, ahol kiesett a FIFA 2005 Kárpáti Kálmán FC, a Pecások és a Túró is, holott mindegyik gárda jó eséllyel pályázott akár a döntőre is. A középdöntő vesztesei közül a Tutto Bene állt legközelebb az elődöntőhöz, ám a gól nélküli döntetlen után büntetőpárbajban alulmaradtak a címvédővel szemben. A négy középdöntős mérkőzésen összesen négy találat született, ez is mutatja, mennyire kiegyenlítettek voltak erőviszonyok a kieséses szakaszban. A legjobb négy között aztán a Junge Alte nagy csatában 2-1-re legyőzte az M-car Bérautó együttesét, a Norbi Barátai pedig 1-0-ra a Fekete Sarki Kocsmát. A bronzérem Magyar Csaba mesterhármasa után az M-car Bérautó csapatáé lett, a döntőben pedig szintén gól nélküli találkozó után a Norbi Barátai büntetőkkel elhódította el a győztesnek járó serleget, megfosztva így a Junge Altét a triplázás lehetőségétől, amely még soha senkinek nem sikerült a kupa tizenkilenc éve íródó története során.