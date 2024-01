Remek körülmények között léphetett pályára a BFC Siófok a törökországi Belekben az azerbajdzsáni Turan Tozuv ellen, amely hazája első osztályú bajnokságában a hetedik helyen áll. Az első játékrész a mezőnyjátékról szólt. Winternek mindössze két védenivalója akadt, illetve veszélyes helyről, jó szögből végezhettek el egy szabadrúgást az azeriek, de azt jócskán fölé lőtték. A balatoniak előtt két nagy lehetőség adódott: egy szép kontratámadás végén Gyurkits lőhetett a tizenhatoson belülről, de a labda – ha kevéssel is – elkerülte a kaput. A lefújás előtt röviddel Dénes csapott le egy szabad labdára, lendületesen rástartolt, a védő lassabb volt, így fiatal támadó lefutotta és ziccerben vihette a kapusra, lövésébe azonban Bayramov belevetődött és az a felső lécen csattant.

A szünetben Vukmir Dragan vezetőedző cserélt, Hegedűs és Kitl maradt csak a pályán. Az azeriek jobban kezdték a második félidőt, egy jobb oldali beadást követően Hadzhiyev fejese nem sokkal kerülte el a kaput. A helyzetet követően sikerült átvennie az irányítást a siófokiaknak és jött is az újabb nagy lehetőség: egy baloldali támadás végén Schildkraut jól ívelt középre, Kitl fejesét azonban hárította a kapus. Érett a gól, ami nem is váratott már sokat magára, hiszen Kitl remek, lapos labdával ugratta ki Schildkrautot a baloldalon, aki bevezette a tizenhatoson belülre, majd higgadtan a kapus mellett a rövid alsó sarokba lőtt (1–0). Újabb siófoki cserék következtek: a sokat dolgozó Kitl, valamint Tóth B. jött le, a helyükön Girsik és Lakatos folytatta. A lelkes, agresszív védekezés és a formás támadások meghozták gyümölcsüket: Szedlár remek labdát adott Schildkrauthoz, elsőre úgy tűnt kicsit hosszan tolta meg, de lendületen elindult a baloldalon, önzetlenül és okosan középre passzolt, ahol Girsik érkezett, és a hálóba lőtt (2–0).

A BFC Siófok nagyot küzdve megérdemelten győzték le az azeri Turant.

BFC Siófok–Turan Tovuz 2–0 (0–0)

Törökország, Belek.

BFC Siófok, I. félidő: Winter – Major, Varjas, Hegedűs, Vékony, Varga, Kitl, Kovács B., László, Gyurkits, Dénes. II. félidő: Hutvágner – Svedyuk, Csató, Hegedűs, Dóra, Schildkraut, Nemes, Kitl, Tóth B., György, Szedlár. Vezetőedző: Dragan Vukmir.

Gólszerzők: Schildkraut, Girsik.