A karácsony előtti összetartás után (amely alkalmával az első nemzetközi meccseiken szerepeltek a fiatalok, s mindegyiket meg is nyerték) nem kellett sokat várni, hogy a serdülő fiú kézilabda-válogatott újra találkozzon: 2024-et újabb edzőtáborral nyitották a fiatalok, akik Hajdúnánáson készültek a szövetségi edző, Szabó Levente irányításával.

A tréningek mellett két felkészülési meccs is befért a programba: előbb a szlovén, majd pedig a szlovák válogatottal csapott össze a nemzeti csapat. Előbbi ellen rendkívül szorosan alakult az összecsapás, fej-fej mellett haladtak az együttesek, melyek közül a magyar tudott elhúzni az utolsó negyedórában, végül egy góllal nyerte meg a találkozót.

A második összecsapáson a szlovákokkal néztek farkasszemet a fiatalok, akik decemberben kétszer már legyőzték a riválist; ez most is sikerült, a mérkőzés nagyobbik részében előnyben játszó ellenfél ellen is az utolsó tizenöt percben tudtak fordítani a hazaiak, akik 33–29-re húzták be a mérkőzést.

– Sokat tudtunk edzeni Hajdúnánáson, elméleti és gyakorlati foglalkozások is voltak a palettán. A decemberi összetartáshoz képest három új fiú is bekerült a keretbe, ők az első válogatott meccseiken szerepelhettek – mondta Szabó Levente az Utánpótlássportnak. – Igyekeztünk a legutóbbi meccseinkhez képest forgatni a csapaton, akik decemberben kevesebb lehetőséget kaptak, most nagyobb szerephez jutottak. Remek tapasztalatokkal szolgált ez a két meccs. A szoros forgatókönyveknek is örülök, komoly küzdelem árán tudtunk nyerni; mindkét meccsben benne volt, hogy az ellenfél örül a végén. Láttuk a srácok pozitív megmozdulásait és a hibákat is, ezt kommunikáljuk a fiatalok klubjai felé is. A cél továbbra is, hogy kialakítsuk a megfelelő keretet, amelyet megfelelően versenyeztessünk. Legközelebb márciusban találkozunk majd a fiúkkal. Amit még fontos kiemelni, hogy velünk egyidőben a serdülő B-válogatott is találkozott, amelyet az egy évvel fiatalabb, de a korosztályba tartozó játékosok alkotják, vagyis a 2009-esek.

A serdülőkkel Kovács Balázs, a NEKA játékosa készülhetett együtt.