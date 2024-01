Felmérésekkel kezdte az évet a Kaposvári Rákóczi FC, amely Horváth Rudolf családi okok miatti távozását követően immár Székely Tibor irányításával vágott neki a felkészülésnek. A labdarúgók péntek délelőtt vetették bele magukat a közös munkába, amely állapotfelméréssel kezdődött.

– Felméréssel kezdtünk, a hétvégére pedig egy prevenciós programot kaptak a játékosok – mondta Székely Tibor, a Kaposvári Rákóczi FC vezetőedzője. – Hétfőn kezdjük a labdás edzéseket, majd folyamatosan jönnek a felkészülési mérkőzések. Szerdán már Pécsre utazunk, ezen a találkozón még jobban meg tudom ismerni a társaságot. Ezen kívül van még nyolc edzőmeccsünk lekötve. Intenzíven, napi két edzéssel készülünk a bajnokságra, hiszen a lehetőségek, az infrastruktúra adott ahhoz, hogy edzőtábor szerűen dolgozzunk a céljaink elérése érdekében.

Hatodik helyről várják a folytatást

A Kaposvári Rákóczi FC a hatodik helyről várja a tavaszi folytatást, mely során az új vezetőedző szeretné kihozni a legtöbbet a csapatból.

– Nagyon bizakodó vagyok, mert egy tehetséges társaságot vettem át – tette hozzá Székely Tibor. – Motivált is vagyok, mert a játékosoknak, a klubnak és nekem is vannak céljaim, ezek pedig összevágnak. Azon dolgozom, hogy ebből kihozzam a maximumot. Szeretnénk minél közelebb kerülni a végső célhoz, ami nem más, mint az, hogy egy-két éven belül sikerüljön az osztályváltás. A társasággal még csak most ismerkedem, bár több mérkőzésüket is láttam, így egyelőre nem lennék hiteles, ha az erősítésekről beszélnék. Első körben a Bene Akadémiára támaszkodunk, az ott pallérozódókat helyezzük előtérbe, hiszen maximálisan számítok a fiatalokra. Legutóbb a veszprémi akadémián dolgoztam, így bőven van saját tapasztalatom ezen a téren.

Bizakodó a házi gólkirály

A kaposváriak házi gólkirálya, az eddig hét gólnál járó Hampuk Ádám is izgatottan várta az első edzést, ahol a társaival együtt megismerkedhetett az új edzővel.

– A felkészülési időszak nem a játékosok kedvence, azonban szükséges ahhoz, hogy eredményesek legyünk tavasszal, amikor is szeretnénk játékban is előre lépni – fogalmazott Hampuk Ádám, a Kaposvári Rákóczi FC támadója. – Bízom benne, hogy az új edző minden megad majd ehhez, izgatottan várom a közös munkát. Támadóként szeretném minél több góllal, gólpasszal segíteni a csapatot a tavaszi szezonban, ahol a cél, hogy minél több meccset nyerjünk meg.