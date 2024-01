Fontos volt ez a mérkőzés, hiszen a két csapat között mindössze egy pont volt a különbség a tabellán. A somogyiak viszont az egyik kulcsjátékosuk nélkül utaztak Nyíregyházára, ugyanis Tóth-Bodovics Hanna sérülés miatt nem tartott a kerettel.

A mérkőzés elején eléggé akadozott a kaposvári gépezet, nem volt a legjobb a nyitásfogadás, ezt pedig az ellenfél ki is használta. 6–2-nél ki is kérte első idejét Vincent Lacombe, de továbbra is menetelt a Nyíregyháza, magabiztosan, összeszedetten játszott, míg a vendégek nagyon idegesek és bizonytalanok voltak. A hajrához közeledve már tíz is volt közte, Lacombe pedig mindent bevetett, cserékkel is próbálta frissíteni a csapatát. A blokkok számában is elég nagy különbséget lehetett tenni a két gárda között, a hazaiak hatszor is sáncoltak, míg a somogyiak csupán egyszer. Nem nagyon volt beleszólása a KNRC-nek ebbe a játszmába, bár Szedmák Réka az egyre javuló játékával még hárított egy szettlabdát, de végül 25–16-ra nyerte az első etapot a FATUM.

A szünet után 3–0-val kezdett a Nyíregyháza, de ezután már sokkal kiélezettebbé vált a találkozó. Adriani Vilvert játéka is feljavult, a kaposváriak első öt pontjából hármat ő szerzett. Többször is esélyük nyílt az egyenlítésre a vendégeknek, de az ellenfél egyszer sem hagyta, sőt, 10–9 után sorozatban öt egységet gyűjtött, a somogyiak pedig újabb hullámvölgybe kerültek, s csak futottak az eredmény után, a hajrában már kilenc volt közte. Több ki nem kényszerített hibát is vétett a KNRC, közel sem játszott akkora tűzzel, mint az előző összecsapásain, végül 25–18-ra le is zárta a felvonást a FATUM.

Szorosan indult a harmadik játszma, bár Lacombe előbb 6–4-nél, majd 8–6-nál is időt kért. Aztán Marta Hurst beindította a rakétákat, 11–11-re előbb egyenlített, majd újabb pontjával a vezetést is átvették a kaposváriak, 11–9 után zsinórban öt egységet gyűjtöttek, így a meccs során először kért időt Adrian Chylinski. Nagyon felpörögtek a vendégek, agresszívan, tűzzel a szemükben játszottak, a hajrában már öttel is mentek. Az első szettlabdájukat hárították a nyírségiek, de aztán Szedmák zárta a játszmát.

A folytatásban is tovább meneteltek a kaposváriak, viszont a hazaiak sem hagyták magukat. Aztán a 12–8-nál kialakított három pontos előnyét sokáig tartani tudta a Nyíregyháza, ám 18–17-nél előbb egy pontra zárkóztak a vendégek, majd Nina Kocic újabb hibájával egyenlítettek, s a vezetést is átvették. Ezután fej-fej mellett haladtak a csapatok a hajrában, de aztán Vilvert zárta a felvonást, így 2–0-s hátrányból harcolta ki a Kaposvár a mindent eldöntő ötödik játszmát.

Pörgősen indult az utolsó etap, hárompontos előnyre tettek szert a somogyiak, majd egy nyíregyházi időkérés után hamar egyenlített a hazai gárda, s az ő vezetésükkel cseréltek térfelet az együttesek. Aztán a FATUM húzott el három egységgel, ekkor Lacombe kért időt, s meg is közelítette egy pontra ellenfelét a vendégcsapat, egyenlíteni azonban csak 12–12-nél sikerült. Mindkét alakulat a végsőkig harcolt, de végül a 31 pontig jutó Kocic kihasználta az első mérkőzéslabdájukat, így visszavágtak a kaposvári vereségért a nyírségiek, s pontazonossággal állnak a tabellán a Kaposvárral.

FATUM-Nyíregyháza–Kaposvári NRC 3–2 (16, 18, –22, –22, 13)

Nyíregyháza, 420 néző. Vezette: Horváth, Árpás.

FATUM: Galvo 8, Jeremic 9, Lászlop 11, Kocic 31, Szabó 12, Carabali 18. Csere: Tóth (liberó), Földi, Farkas, Antivero. Vezetőedző: Adrian Chylinski.

KNRC: Szedmák 16, Radnai 4, Dias 20, Hurst 16, Vilvert 19, Martin 2. Csere: Rády, Parker (liberók), Nicolai 1, Godó 1, Maiorano 1. Vezetőedző: Vincent Lacombe.