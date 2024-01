Ellentétes előjelekkel várta a szerda délutáni edzőmérkőzést a Kaposvári Rákóczi FC, illetve a Paksi FC második csapata, ugyanis míg a somogyiak már a negyedik, addig a tolnaiak még csak az első felkészülési találkozójukra készültek. A két csapat remekül ismeri egymást, hiszen amellett, hogy egy bajnokságban szerepelnek a felkészülési időszakokban is rendszeresen vívnak egymással edzőmeccseket. Ennek ellenére a vendégeknek sikerült meglepniük a hazaiakat, – annak ellenére is, hogy a Rákóczi két óriási helyzettel nyitott – ugyanis Ádám Dominik jobb oldali szöglete becsapta Mikler Dánielt, így a labda a kapu bal oldalában kötött ki (0–1). A fölényben futballozó kaposváriak a félidő derekán, öt perc leforgása alatt ledolgozták hátrányukat, sőt kétgólos előnyre tettek szert. Előbb Hampuk Ádám kiugratása után Babinszky Bence lépett ki a labdával, s a kapust is kicselezve lőtt a jobb alsó alsóba (1–1), majd három perccel később a bal alsóban kötött ki a kaposvári támadó lövése (2–1). A Rákóczi csatára ezzel már a hét gólnál jár, ami edzőmeccseken is remek mutató. A harmadik kaposvári gól is perceken belül érkezett, Ekker Milán a jobb oldalról kilépve tizennégy méterről lőtt a jobb alsóba (3–1), ezzel pedig gyorsan megfordította a meccset a Kaposvár.

A második félidőre mind a két edző felforgatta csapatát, ami némi paksi fölényt eredményezett, több vendég helyzettel, azonban ezek rendre kimaradtak, így nem változott a mérkőzés állása. A kaposváriak ezzel a sikerrel továbbra is veretlenek a felkészülési időszakban, de ami még ennél is fontosabb, a játékok egyre tudatosabb, még úgy is, hogy ezúttal egy új formációban, háromvédős rendszerben futballoztak.

Kaposvári Rákóczi FC–Paksi FC II. 3–1 (3–1)

Kaposvár, Rákóczi Stadion, edzőpálya, 100 néző. V.: Balikó.

Kaposvári Rákóczi FC: Mikler (Horváth F., a szünetben) – Heil (Czimmermann, a szünetben), Gál M., Harsányi – Ekker (Rituper, a szünetben), Horváth B. (Pintér M., a szünetben), A. Mazzonetto (Magyar M., az 56. percben), Szederkényi (N. Mazzonetto, a szünetben), Pusztai (Ipolyi-Várkonyi, az 56. percben) – Hampuk (Mayer M., a szünetben), Babinszky (Ötvös, a szünetben). Vezetőedző: Székely Tibor.

Paksi FC II.: Kovács F. – Köllő, Ádám D., László M., Szabó A., Perger, Ignácz, Lapu, Palóka, Pesti, Szauer. Csereként pályára lépett: Babos, Binder, Pupp, Győrfi, Máté Cs., Répási, Gáspár, Holka, Marosi, Bakodi. Vezetőedző: Kindl István.

Gólszerzők: Babinszky (a 29. és a 32. percben), Ekker (a 34. percben), illetve Ádám D. (a 11. percben).