Sokan felkapták a fejüket a hír hallatán, hogy a negyedik helyről forduló Kadarkút vármegye egyes csapatától a télen elköszön(t) Pandur Ádám játékosedző, akinek elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy a csapat felkerült a somogyi labdarúgó-térképre, s igazi meghatározó társaság formálódott az irányításával.

– Mondhatni sokkolta a kadarkútiakat a bejelentése.

– Nem hazudok; ez volt életem legnehezebb döntése... – mondta a 32 éves Pandur Ádám, a vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban érdekelt Kadarkút játékosedzője. – Az egyik szemem sír, a másik pedig nevet. Kár is lenne tagadni: az elmúlt közel fél évtizedben ez a kadarkúti közösség – a csapat játékosai, a vezetői, de még a szurkolók is – nagyon a szívemhez nőttek. Ugyanakkor a másik azért nevet, mert tavaly Barcson alapítottam egy nyílászárókkal foglalkozó vállalkozást, s ez annyira bejött, hogy döntenem kellett.

A vállalkozás egész embert kíván: a társammal együtt csináljuk, de van, amikor öten, hatan is dolgozunk benn a cégnél. Kadarkúton heti négy edzés volt, a kettőt együtt pedig képtelenség csinálni. Így aztán ha fájó és sajgó szívvel is, de végleg elköszöntem a télen Kadarkúttól.

– Akkor ez a bejelentés Kadarkúton nem volt annyira váratlan.

– Valóban nagyon nehéz döntés volt, de az élet ezt diktálta. Sejthető volt, hogy ez történik majd. Amúgy nem lesz könnyű dolga az utódomnak, mivel több játékos is lelkileg teljesen maga alatt van.

– Ki lesz az utódja?

– Pintér Gergő lép elő vezetőedzővé. Nem ismeretlen Kadarkúton, hiszen négy és fél éven át a másodedzőm volt. Ezúton is sok sikert, türelmet és kitartást kívánok neki!

– Teljesen eltűnik a somogyi labdarúgó-térképről?

– Ezt most nem tudnám pontosan megmondani. Júliusban töltöm be a 33. életévemet, vagyis el tudok még képzelni néhány szezont a pályán. Ennek viszont ára van; ha találok olyan csapatot, ahol heti egyet kell csak edzeni – mert több biztosan nem fér bele –, akkor lehet róla szó.