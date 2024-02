A csoportrivális PTE-PEAC ellen vívja utolsó felkészülési mérkőzését a Kaposvári Rákóczi FC, amely számára ez már a kilencedik edzőmeccs lesz a téli időszakban. Az egyre jobb formába kerülő somogyi zöld-fehérek a pécsiek ellen tartják a bajnoki főpróbát, melyen a saját közönségük előtt szeretnének bizonyítani.

A Rákóczi támadója, Bíró Dominik újra beveheti a pécsi kaput

Fotó: Lang Róbert



A bajnokságban a Rákóczi már nem találkozik a Kardos Ernő vezette PEAC együttesével, ugyanis a tavaszról előrehozott meccsek során már a visszavágót is lejátszották, melyen magabiztosan nyert az akkor még Horváth Rudolf vezette kaposvári csapat. A Rákóczi ráadásul a bajnokság mellett a Magyar Kupában is összefutott a pécsi egyetemistákkal, s abból a párharcból is Hampuk Ádámék kerültek ki győztesen. A mérlegük azonban nem száz százalékos a PEAC ellen ebben az idényben, ugyanis a második fordulóban, egy hajrában esett gól miatt csak egy pontot szereztek a somogyiak, akik a hatodik pozícióból várják a márciusi bajnoki folytatást.

Ezzel szemben a pécsi egyetemisták a tizennegyedik helyről várják a tavaszi rajtot. A felkészülési időszakban ötször léptek pályára: döntetlent játszottak Bonyháddal (1–1), kikaptak a PMFC U19-es együttesétől (0–2) és Kozármislenytől (1–2), de legyőzték a Dombóvárt (6–2) és a Szentlőrincet (2–0). Az átigazolási időszakban három labdarúgót szerződtettek: Lezsák Lázár személyében egy védőt Komlóról, a középpályára Lódri Gergő érkezett Dombóvárról, valamint a támadó, Horváth Dániel Nagykozárról tette át a székhelyét Pécsre.