Nagyon sok hibával játszottak a bogláriak, így nem lehetett más a vége, mint vereség, pedig meglepetésre tizenkét percnyi gólcsend után is még meccsben voltak, hisz a negyvenkilencedikben a vezetésért támadhattak (21–21). Szűcs szabálytalansága ekkor minimum két percet ért volna Naggyal szemben, ám elmaradt a büntetés. Meg kell jegyezni, hogy ennyi technikai hibát, amennyit ezen a bajnokin fújtak a somogyiak ellen a játékvezetők, eddig egyszer ítéltek a szezonban, a nyitó fordulóban, a Carbonex–Komló ellen. Az előny Tóth kezében volt, ám a remek napot kifogó Bősz megfogta a kísérletét, Varga viszont nem hibázott (22–21), ami után már nem volt esély az egy pontra. Ebben az utolsó tizenegy percben mindössze három vendégtalálat jött össze, Dely (24–22), Kovács (26–23) és Nagy Ádám (27–24) révén.

Az első félidőben tizennégy, a másodikban már csak tíz boglári találat született, ebből három büntetőből. Dely volt, aki végig "hozta magát", hisz az első félidei három után, a másodikban is dobott ugyanennyit, nem volt rontott lövése. Támadásban más nem tudott felnőni a feladathoz. Bősz extra teljesítményt nyújtott, a kilencedik perctől beszállva tizenegy védést mutatott be, megfogta Krakovszki és Sztraka hetesét is, negyvennégy százalékon teljesített. Érdekesség, hogy az utolsó négy mérkőzésén nyolc büntetőt rontottak Sótonyi László tanítványai, kettővel többet, mint a megelőző tizennégy tétmeccsükön összesen. Krakovszki és Sztraka ebből a nyolcból hármat–hármat vállalt magára, akiknek úgy tűnik, a koncrációjuk tavaszra erősen visszaesett.

A kapusteljesítményre visszatérve, a hazai oldalon kétszer annyi védés volt, mint a vendégekén. A sok hiba mellett ez is döntő volt a végeredmény szempontjából.

K&H férfi kézilabda liga – 16. forduló

Balatonfüredi KSE – HSA NEKA 28–24 (14–14)

Balatonfüred, Balaton Szabadidő- és Konferenciaközpont, 350 néző. Vezette: Altmár Kristóf, Horváth Márton

Balatonfüredi KSE: Andó – Hornyák P. 7 (4), Kljun 3, Szmetán M. 6, Szűcs Bence 4, Varga M. 5, Kemény 1. Csere: Bősz (kapus) 1, Németh B., Sretenovic, Szöllősi B. 1, Sikosek Pelko, Kovács B., Dénes J. Vezetőedző: György László

HSA NEKA: Mikler K. – Krakovszki Zs. 2, Dely 6, Sztraka 4 (1), Gál 1, Kovács T. 2, Molnár R. 2. Csere: Deményi (kapus), Tárnoki, Karai 1, Nagy Á. 1, Ludmán 2, Tóth L. 3 (3). Vezetőedző: Sótonyi László

Hétméteresek: 4/4 (1/1), illetve 6/4 (3/1)

Kiállítások: 8 perc (6 perc), illetve 6 perc (4 perc)

MESTERMÉRLEG

György László: – Az első harminc perc maximálisan kiegyenlített volt, majd a második játékrészben a védekezésünk masszívabb, agresszívabb, s keményebb volt, mögötte Bősz Dániel nagyszerű teljesítményt nyújtott a kapuban. Ez határozta meg a győzelmünket, melynek nagyon örülünk, hiszen fontos két pontot szereztünk.

Sótonyi László: – Sikerült saját magunkat megvernünk. Ebből is tanulnunk kell, próbálunk előre tekinteni, az elkövetett hibákat kijavítani. Fiatal csapat lévén benne van ez a hullámzás, dolgozunk azon, hogy mindenki teljesítménye egyenletesebb legyen.