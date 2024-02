Az „ezüstnyilak" közleményükben tudatták, Hamilton aktiválta a kilépési záradékát, aminek értelmében a mostani lesz az utolsó idény, amikor az „ezüstnyilak" színeiben versenyez.

– Elképesztő tizenegy évet teljesítettem a csapattal, és rendkívül büszke vagyok mindarra, amit közösen elértünk. A Mercedes tizenhárom éves korom óta az életem részét képezi. Ez az a hely, ahol felnőttem, ezért életem egyik legnehezebb döntése volt az, hogy távozom. Az időzítés ugyanakkor megfelelő számomra ahhoz, hogy megtegyem ezt a lépést, és izgatottan vágok bele az új kihívásba. Örökké hálás leszek a Mercedes-család hihetetlen támogatásáért, különösen Totónak a barátságáért és az iránymutatásáért, és szeretném a csúcson befejezni velük. Száz százalékig elhivatott vagyok, hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsam a mostani idényben, és szeretném emlékezetessé tenni az „ezüstnyilakkal" töltött utolsó évemet – mondta Hamilton.

– Ami a versenyzőpárosunkat illeti, a Lewisszal való partnerségünk a valaha látott legsikeresebb a sportág történetében, és erre büszkeséggel tekinthetünk vissza. Lewis mindig fontos tagja marad a Mercedes motorsport-történelmének. Ugyanakkor tudtuk, hogy az együttműködésünk egy ponton a végéhez ér, és ez a nap most elérkezett. Elfogadjuk Lewis döntését, hogy új kihívást keres, nekünk pedig izgalmas lehetőségeink vannak a jövőre nézve. Most viszont vár még ránk egy idény, és arra összpontosítunk, hogy erős teljesítményt nyújtsunk 2024-ben – fogalmazott Wolff.

Nem sokkal a német csapat bejelentését követően a Ferrari rövid közleményben hivatalosan is megerősítette Hamilton 2025-ös érkezését, és elárulta, a Sainz helyére érkező brit versenyző többéves szerződést írt alá a csapattal.

A történésekre Sainz is reagált, a spanyol versenyző rövid közleményben jelezte, hogy a megfelelő pillanatban meg fogja osztani a jövőjével kapcsolatos híreket: –A hírek tükrében 2024 végén véget ér a partnerségem a Ferrarival. Hosszú bajnokság áll még előttünk, és mint mindig, most is a lehető legjobbamat fogunk nyújtani a csapatért és a tifosiért. A jövőmmel kapcsolatos híreket a megfelelő időben fogom bejelenteni.

Hamilton a 2007-es bemutatkozása óta kizárólag Mercedes-erőforrással hajtott autókat vezetett, a McLarennel 2008-ban, míg a Mercedes gyári csapatával 2014-ben, 2015-ben, 2017-ben, 2018-ban, 2019-ben, valamint 2020-ban ért fel a csúcsra, és a hét megszerzett világbajnoki címével Michael Schumacherrel holtversenyben vezeti a vonatkozó örökranglistát.

Ami a Ferrarit illeti, az olasz istálló legutóbb 2007-ben Kimi Räikkönen révén szerzett egyéni, míg 2008-ban csapatbajnoki címet. A maranellóiak a 2022-es idényt a második, míg az előzőt a harmadik helyen zárták a konstruktőri tabellán. Igaz fontos megjegyezni, hogy az utolsó verseny utolsó köréig versenyben voltak a végül másodikként záró Mercedesszel, és amellett, hogy az idény hajrájában gyorsabbak voltak a riválisuknál, egyedüli csapatként tudtak győzedelmeskedni (Szingapúri Nagydíj, Sainz) a Red Bull-hegemóniában.