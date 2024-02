A Ferencváros korosztályos csapatát fogadta a Cseri úti Sportcentrumban a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia U19-es csapata az U19-es Magyar Kupa ötödik fordulójában. A kaposváriak a kiemelt bajnokságot vezető Puskás Akadémia kiejtése után a szintén kiemelt bajnokságban szereplő, ott harmadik helyet elfoglaló Fradi ellen is szerettek volna országra szóló eredményt elérni, így az első percektől tudatosan próbálták minél korábban megakasztania a fővárosiak támadásait. A labdavesztések után mindig fegyelmezetten visszatámadtak a kaposváriak, akik fokozatosan kerültek ellenfelük fölé. A hazaiak fölényét helyzetek is jelezték, már Ötvös Gábriel fejesében és Koperda Gergő remek átlövésében is bent volt az a gól, amire a fél órát kellett várni. Ekkor Ötvös Gábriel tört be a tizenhatoson belülre, ahol buktatták. A jogosan megítélt büntetőt a Rákóczi felnőtt csapatában edzőmérkőzéseken már bizonyító Czimmerman Gergő nagy erővel lőtte a kapu közepébe (1–0).

A Rákóczi U19 csapatkapitánya, Czimmerman Gergő szerzett vezetést csapatának Fotó: Lang Róbert

Feléledt a Fradi a folytatásra

A szünetig lényegesen tompább játékot mutattak a ferencvárosiak, ez azonban a második félidőre megváltozott. A fordulás utáni első percekben lógott az egyenlítés a levegőben, így fontos szerep hárult Barkóczy Kristóf kapusra. A nyomást bár sokáig bírták a hazaiak, de húsz perccel a meccs vége előtt, egy szöglet után a Fradi csapatkapitánya, Farkas Ádám fejelt közelről a jobb felősbe (1–1). A folytatásban bár mind a két fél előtt adódott lehetőség, de csak a kétszer tizenöt perces ráadás hozta meg az áttörést. Ekkor Gólik Benjámin használta ki a hazai kapus hibáját és a kapufa segítségével a hálóba lőtt (1–2), pedig Ádámszki Milán kiállítása miatt már csak tíz emberrel futballoztak a vendégek. A kaposvári fiatalok, bár látszott rajtuk, hogy fáradtak, de az utolsó pillanatig hősiesen küzdöttek, ezúttal viszont nem tudtak csodát tenni.