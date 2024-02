A remekül sikerült alapszakasz után egy igen hosszú szünet következett a bajnokságban a válogatott elfoglaltságok miatt, márciustól azonban jön a folytatás, amely előtt Surányi Lászlóval készített interjút a Kaposvári VK honlapja.

Nemsokára újra bajnokin ugorhatnak medencébe a kaposváriak

Fotó: Muzslay Péter

– Hogy alakult a mögöttünk hagyott meccs nélküli időszak?

– Sokat dolgoztunk, de érezhetően más volt a hangulat a csapat körül. Természetesen jobb volt a légkör a nyolcba kerülést követően, lekerültek a mázsás terhek a vállakról. Jobban teljesítettek a fiúk, szabadabbak voltak, de mindenki beletette a maga kis részét.

– Mit jelenthet ez a felszabadultság a folytatást illetően?

– Az, hogy nem teher alatt fogunk játszani, remélem, hogy az eredményekben is megmutatkozik majd. Az alapszakasz során már elkönyvelhettünk egy nagy bravúrt a Szolnok otthonában, miért ne lennénk képesek hasonlóra a rájátszásban? A Szegeddel vagyunk nagyjából egy szinten, a többi ellenfelünk azért komolyabb játékerőt képvisel, de nem feltett kézzel szállunk majd medencébe.

– Van még a csapatnak merészebb álma a szereplést illetően?

– Miért is ne? Egy célt már elértünk, egy pozícióra vagyunk attól, hogy kilépjünk az európai porondra, de erről még korai beszélni.

– A felnőtteknél most is az egyik legmagasabb a kaposvári kötődésű játékosok száma a helyi élcsapatok közül. Lehet ezt még fokozni?

– Rajta vagyunk a jövő építésén, ebben nagy segítségemre van szakmai vezetőnk, Varga Zsolt. Szeretnénk együtt tartani a keretet, de közben a fiataloknak is próbálunk játéklehetőséget adni. Ez így volt már egyébként az alapszakasz során is, elég csak Vörös Tamás, Klinger Bálint vagy éppen Vadas Ákos szereplésére visszaemlékezni, és Szilágyi Ábelnek is szeretnék több lehetőséget adni a kapuban, akár kezdőként is. A legfontosabb, hogy éles helyzetben fejlődhessenek a helyi tehetségek!

Surányi László jó irányba tereli a Kaposvárt Fotó: Muzslay Péter

– Egy másik pozitív hozadéka volt az ősznek, hogy egyre népesebb közönség előtt játszhatott OB I-es csapatunk. Mennyit érzékelt ebből a csapat egy-egy meccsen?

– Nagyon is sokat és bízom benne, hogy ez a tendencia folytatódik a tavasszal is. A hangulat már eddig is fantasztikus volt, és bízom benne, hogy egyre több kaposvári szereti majd meg a vízilabdát. A legnagyobb bravúrjainkat eddig rendre idegenben értük el, ezen szeretnénk változtatni, és egy komoly skalpot begyűjteni a saját közönségünk előtt. Ezzel is megköszönve az eddigi produkciójukat!

– Egy hét múlva jön a folytatás a BVSC otthonában. Mit vársz a 2024-es év első ütközetétől?

– A második helyezett otthonába látogatunk, nem ígérkezik könnyű meccsnek, hiszen egy nagyon jó csapatról van szó. Hazai pályán már játszottunk velük egy jó meccset, remélem, hogy idegenben is megszorongatjuk őket. Több válogatottjuk is van, nem véletlenül állnak ott ahol, de mindent megteszünk majd a sikeres szereplés érdekében.