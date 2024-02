A Magyar Kupában még állnak a balatoniak, ám a bajnokságban akadozik a gépezet, négy – CYEB–Budakalász (31–28), OTP Bank-Pick Szeged (30–39), FTC-Green Collect (28–23), Carbonex–Komló (28–24) – vereség után fogadják a veszprémieket, akik ellen hazai pályán mondhatni kötelező a két pont begyűjtése. Az ősszel az utolsó tizenöt percben felőrölve ellenfelüket nyertek néggyel a Március 15. úti Sportcsarnokban (25–29). Molnár Robin akkor ellenállhatatlanul játszott, nyolc kísérletből nyolc gólt szerzett, a nyáron az OTP Bank-Pick Szegedtől visszatérő 20 éves szélső most is remek formában van, a legutóbbi, hétközi Balatonfüredi KSE elleni győztes Magyar Kupa-meccsen (32–26) hatig jutott, az azt megelőző, évnyitó komló vesztes bajnokin (28–24) pedig öttel csapata legeredményesebb játékosa volt. Visszatérése a tavaly nyári átigazolási időszak nagy nyeresége.

A veszprémi siker másik alappillére is egy korábbi szegedi volt, Ludmán Marcell, aki a szezon legjobb támadójátékát nyújtva néggyel zárta azt a hatvan percet. Neki már közel sincs olyan jó szezonja, mint Molnárnak, ám a fürediek elleni három góljával végre újra életjelet adott magáról, ennyit utoljára novemberben jutott a 21 éves átlövő. Molnár és Ludmán tehát ezúttal is sokat tehet a sikerért, viszont a szeptemberi összecsapásukhoz képest nem lesz a sérült Temesvári, Sisa duó, illetve a Gyöngyösre igazolt Kovács Gergő sem. Nélkülük is meg kell oldaniuk a feladatot a bogláriaknak akik eddig ötször meccseltek a riválisukkal az élvonalban és négyszer ők nyertek. Bogláron kétszer csaptak össze, 2022 májusában hárommal (28-25), decemberében pedig eggyel (31-30) volt jobb Sótonyi László együttese. Most is abszolút ők az esélyesek, hisz a mezőny leggyengébben védekező csapatával találkoznak, mely 32,4 gólt kap átlagban. A tizennégy forduló alatt mindössze egyszer fordult elő velük, hogy huszonhétnél kevesebbet szedjenek be, még az alacsonyabb osztályú Csömörtől is huszonhatot kaptak a Magyar Kupában. Ezt a gyenge védekezést mindenképpen ki kell használniuk a balatoniaknak.

A veszprémi támadójátékkal viszont már nincs akkora gond, hisz eggyel több találattal állnak (371), mint az akadémisták (370). A szerb Djukic Borivoje vezeti a házi góllövőlistát ötven találattal, mindet akcióból lőve, de a menet közben érkező, legutóbb Dabason szerepelő bosnyák Marko Tarabochiát is ki kell emelni, aki hét meccsen huszonhatig jutott és a Budai Farkasoktól érkező szélső Nourelden Khalednek sem megy rosszul, aki negyvenegynél jár, közte kilenc hetessel. Az említettek közül utóbbi használja ki legjobban a lehetőségeit, hetvenöt százalékban értékesíti azokat. Két korábbi akadémistát is foglalkoztatnak a vendégek Vetési Bence és Draskovics Gellért személyében, az utóbbi huszonkét élvonalbeli találkozón lépett pályára boglári mezben, melyben negyvenszer volt eredményes, ebben a szezonban mindössze nyolcszor volt a "kis Veszprém" keretének tagja, a legutóbbi bajnokin sem lépett pályára.