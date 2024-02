A Game Changers projektre kiválasztott fiatal kick-boxosokat többek között Fürjes Balázs, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja, Schmitt Pál, a NOB tiszteletbeli tagja, és Baji Balázs, a MOB sportolói bizottságának elnöke oktatták – egy olyan workshopon, ahol a tanárok és a résztvevők is remekül érezték magukat.

"A sportágunk számára önmagában is nagyszerű, hogy bár a kick-box még nem mutatkozhatott be olimpián, legrangosabb sportdplomatáink a MOB-bal együtt meghatározó részét adták a programnak, és azt lehetett érezni, hogy már-már az olimpiai család tagjának tekintenek bennünket. Azt pedig, hogy ők is jól érezték magukat, az mutatja, hogy valamennyien az eredetileg megbeszéltnél jóval több időt töltöttek a körünkben, és nagyon nyíltan és szívesen válaszoltak a kérdésekre" – mesélte Mórádi Zsolt, volt legendás kick-box versenyző, a WAKO sportolói bizottságának vezetője, a workshop fő szervezője.

A Game Changers a WAKO utódlási stratégiájának egyik fő része, amely során 12 országból kiválasztott 12, még aktív versenyzőt - köztük a világ- és Európa-bajnok Busa Andreát - egy éven át sportvezetői képzésben részesítenek.

Ennek része volt a szombati workshop, amelyen először Fürjes Balázs a sportdiplomácia témakörében tartott előadást és válaszolt a kérdésekre. Ismertette a NOB működését, kitért arra, hogy milyen képességek és képzettségek kellenek az érvényesüléshez, valamint kiemelte a mesterséges intelligencia szerepét, ami szerinte a sport sok területét is meghatározhatja és átalakíthatja a jövőben.

A nemrég még aktívan versenyző vb-bronzérmes gátfutó Baji Balázs a sportolók lehetőségeiről beszélt. Saját példáján keresztül mutatta be, miként lehet valaki sportolóból sportvezető, illetve ecsetelte a sportolói bizottságok működését. A MOB sportolói bizottságának alelnöke, Csonka Zsófia pedig jó hangulatú csapatépítő feladatokkal vezette rá a résztvevőket arra, milyen fontos az együttműködés, és mennyivel hatékonyabb a munka, csapatban dolgozva.

A délután folyamán az olimpiai mozgalom, a sport és a politika kapcsolatáról tartott előadást Schmitt Pál, végül pedig a WAKO elnökét, Roy Bakert hallgathatták meg a jelenlévők, aki a különféle vezetési stílusokról elemezte beszédében.

"Abszolút eredményesnek ítélem a workshopot, mindenki remekül érezte magát. Utóbbi, azt gondolom, hogy a kiválasztott kick-boxosok szellemiségének és intelligenciájának köszönhető. Én ismerem őket, van köztük szoftverfejlesztő mérnöktől jogászon keresztül kutatóig több értékes szakma képviselője. És mertek kérdezni, átérezték, hogy a nagyformátumú sportdiplomatáktól lehet tanulni, és megtalálták a hangot minden előadóval. Érdekes volt azt is látni, hogy a sport mennyire össze tudja hozni az embereket ilyen téren is. Hogy a hasonló gondolkodású emberek milyen gyorsan megtalálják a közös pontokat, és kortól, rangtól függetlenül milyen jól tudják érezni magukat egymás társaságában" – értékelt Mórádi Zsolt, aki a workshopon az európai szövetség magyar elnökével, Király Istvánnal szintén részt vett az interaktív beszélgetésekben és vitákban.