Komoly kérdés is elhangzott a diákok részéről, ugyanis arról faggatták a vendégeket, hogy mi a céljuk a jövőre nézve. Abell, Antalics és Szőke is úgy feleltek, hogy minél jobb emberek, és kosarasok szeretnének lenni minél hosszabb pályafutással.

Tanácsot is adtak Toldiban vendégeskedők. – Ahhoz, hogy jól játszatok és legyen sikerélményetek dolgozzatok keményen, és hallgassatok Gábor bácsira – emelte ki Antalics Dániel, aki szintén a Toldiba járt.

A csapat amerikai légiósa kiemelte még a pozitív gondolkodás fontosságát is. Mindhárom játékos egyetértett abban, hogy a szülők fontos szerepet játszanak a motivációban. Remy elárulta, hogy a mai napig a szüleiről vesz példát, hogy mindig pozitív jellem maradhasson.

A beszélgetés során természetesen a tanulmányokról is szó esett, ahol Szőke Bálint kiemelte, hogy a sport mellett fontos a továbbtanulás is. Remy Abell is elárulta, hogy üzleti, sportmenedzseri diplomával rendelkezik, és biztatta a kisdiákokat is a jövő tervezésére.

A jövő kosarasai kérdezték a vendég hármast a legemlékezetesebb meccseikről is. – Számomra mindig emlékezetes marad, amikor még az Oroszlány játékosaként megvertük a Falcot az én kosarammal – emlékezett vissza Remy Abell.

A csapatnak minden toldis kosaras rajzzal készült, melyet még a rendhagyó edzést megelőzően mutattak meg az érkezőknek. A Toldiból egyébként több ismert kosaras is indult, így például Benke Szilárd, vagy a most betegség miatt szerdán hiányzó Paár Márk is. Csapó Gábortól azt is megtudtuk, hogy a szerdai találkozón 2018-as volt a legfiatalabb kosaras, és a közeljövőben további húsz elsőssel kezdik el megszerettetni a kosárlabdát. Az intézmény csapata egyébként 2023-ban megnyerte a B33-as diákolimpia döntőjét Kaposváron.