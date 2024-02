Komoly kihívás előtt a HSA NEKA, melynek a bajnokságban a bronzéremre hajtó, Európa Liga-résztvevő, ott a csoportkörben búcsúzó, télen edzőt váltó MOL Tatabánya KC otthonában kell pályára lépnie. Tombor Csabával indult a szezon, ám miután becsúszott egy komlói vereség, majd egy hazai a Csurgótól, ráadásul a Európa Ligától is búcsúztak – a román CSM Constanta és portugál Sporting CP is jobb volt náluk a csoportban – december elején váltás történt a kispadon: előbb két meccs erejéig a Sibalin, Ugalde duó irányított, majd idén érkezett Dragan Djukic. Utóbbival öt tétmérkőzésük volt: a Magyar Kupában ikszeltek Csurgón (26–26), ami nyolcaddöntőt ért, a bajnokságban kikaptak a Telekom Veszprémtől egy viszonylag szoros bajnokin (34–31), a PLER ellen otthon tizennéggyel (40–26), az Egerrel szemben pedig tizenkilenccel (45–26) nyertek, legutóbb, Ancsin nélkül Dabason pedig öttel (30–35). Harmincöt dobott gól az átlaguk idén, vagyis Sótonyi László együttesének a védekezésére nagyon oda kell figyelni, nehogy "belefussanak a késbe".

Ősszel a kék mezes tatabányaiak nyertek a NEKA ellen

Fotó: Németh Levente

Az ősszel, tavaly októberben kettővel kapott ki a HSA NEKA saját közönsége előtt (25–27), ám abból az összecsapásból kiindulni nem érdemes. A már új tréner, Djukic által irányított tatabányaiaknál akkor nem játszott a Topic, Ugalde, Dissinger trió, mely Dabason tizenhét találatot ért el, a bogláriaknál viszont ezúttal hiányozni fog a Sisa, Temesvári, Kovács Gergő, Kanyó négyes, akik helyett most Tóth Levente és Nagy Ádám a keret tagja, illetve két 18 éves újonc, Csanálosi Richárd és Szabó Levente. A válogatott szélsők, a Krakovszki ikrek összecsapását akkor Bence nyerte, aki négy gólig jutott, nem volt rontott lövése, míg Zsolt egyszer talált be három kísérletből. Érdekesség, hogy támadásban mindketten húzóemberek, Bence ötvennyolccal a második legtöbb gólt jegyzi Tatabányán Maras mögött, Zsolt pedig ötvenháromnál jár Balatonbogláron, a házi gólkirály, Sztraka mögött – még úgy is, hogy idén mindössze öt találatot jegyez. A statisztika szerint Bence céloz pontosabban nyolcvannégy százalékkal, míg Zsolt hetvenhattal.

A két együttesre visszatérve, az őszi összecsapásuk óta még inkább eltolódtak az erőviszonyok a Tatabánya javára, ráadásul a bogláriaknak nem megy idegenben, hisz tavaly októberben nyertek utoljára a PLER–Budapest otthonában (22–29), azóta kikaptak sorrendben Egerben (25–23), Budakalászon (31–28), a Népligetben a Ferencvárostól (28–23), Komlón (28–24) és Balatonfüreden (28–24). Az említett PLER elleni találkozó óta tizenegy bajnokit játszottak a balatoniak, melyeken – az első hat fordulóban gyűjtött nyolccal szemben – "csak" négy pont jött össze.