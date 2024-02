– A legnagyobb tervünk idén a Magyar OCR Szövetséggel és egy másik egyesülettel közös program – kezdte beszámolóját Vlasics Zoltán. – Ez a magyar bajnokság lesz. Mióta ezt a sportot űzöm, szerettem volna, hogy itt Nagyatádon rendezzünk meg egy ilyen rangos eseményt. Erre előre láthatólag október 4-5-én kerülhet majd sor. Ezen a kétnapos versenyen több futam is lesz. A gyakorlott akadályfutóknak rendezzük meg a magyar bajnokság futamát. De lesz egy OCR 100 elnevezésű verseny, amit legjobban a sokak által ismert ninja versenyekhez tudnék hasonlítani. De lesz csapat- és családi viadal is. Rendezünk majd open futamokat is, ahol a kevésbé gyakorlott akadályfutók indulhatnak, és mindenki, aki szeretné kipróbálni ezt a nehéz, de nagyon szép sportot. A tervezett esemény egyik különlegessége lesz, hogy szervezünk jótékonysági futamot is, amivel a down kóros gyerekeknek szeretnénk segíteni. Természetesen a pálya is úgy lesz kialakítva, hogy ezek a gyerekek is tudjanak indulni.

Az őszi versenyen nagyon nehéz akadályokkal is találkozhatnak a versenyzők. Ez is különlegessé fogja tenni a nagyatádi versenyt.

– A legjobbakat nagyon technikás, mászós- függeszkedő akadályok sora várja. Különböző magasságú és hosszúságú akadályokkal tesszük próbára a sportolókat – folytatta Vlasics Zoltán. – Az egész verseny helyszíne is egy új helyre kerül, a 63. Bázis helyett a nagyatádi szoborparkban kerül majd megrendezésre. Ott lesz a fesztiválterület is. A rajt a szoborparkban kezdődik, de a versenyzők futnak a ligetben is, de a patakot sem tudják majd elkerülni. Ami különleges, hogy a régi vasúti hídon is átmennek majd, sőt oda is akadályokat terveztünk. Összesen úgy nyolc kilométert kell majd futnia mindenkinek. A lényeg, hogy verseny közben is lássa mindenki, milyen szép Nagyatád, és környezete.