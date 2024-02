Chema Rodríguez szövetségi kapitány kihirdette a magyar férfiválogatott húszas keretét, illetve azt a tizenöt játékost is megnevezte, akik pótolhatják az esetleges kiesőket. A főkeretnek tagja az Európa-bajnokságon nem szereplő Mikler Roland és Rodríguez Álvarez Pedro is. A HSA NEKA jobbszélsője, Krakovszki Zsolt ismét bekerült a keretbe, a bogláriak balszélsője, Molnár Robinra pedig akkor számítanak, amikor az esetleges kiesőket pótolni kényszerülnek.

– Mikler Roland tudására, tapasztalatára az előzetesen megbeszélteknek megfelelően az olimpiai selejtezőn természetesen számítunk, visszatér a csapatba – mondta Chema Rodríguez szövetségi kapitány. – Rodríguez Pedro személyes okok miatt hagyta ki az Eb-t, most azonban csatlakozni tud hozzánk, ő jobbszélen, Máthé Dominik hiányában akár jobbátlövőben és nyitott védekezésben is hasznos tagja lehet a csapatnak. A felkészülést a selejtező előtti hétvégén kezdjük, sok időnk nem lesz, de ezzel nyilván az ellenfeleink is így vannak, a lehető legoptimálisabban kell majd kihasználnunk azt a néhány napot, hogy Tunézia, Norvégia és Portugália ellen is eredményesek tudjunk lenni.

A magyar férfiválogatott kerete az olimpiai selejtezőre: kapusok: Mikler Roland (OTP Bank-Pick Szeged), Bartucz László (MOL Tatabánya KC), Palasics Kristóf (Logrono La Rioja, spanyol), jobbszélsők: Krakovszki Zsolt (HSA NEKA), Imre Bence (FTC-Green Collect), Rodríguez Alvarez Pedro (MOL Tatabánya KC), jobbátlövők: Ancsin Gábor (MOL Tatabánya KC), Ilic Zoran (Hamburg, német), irányítók: Lékai Máté (FTC-Green Collect), Hanusz Egon (TvB Stuttgart, német), Fazekas Gergő (Orlen Wisla Plock, lengyel), beállók: Bánhidi Bence (OTP Bank-Pick Szeged), Rosta Miklós (CS Dinamo Bucuresti, román), Szöllősi Szabolcs (Dabas KC), Sipos Adrián (MT Melsungen, német), balátlövők: Bodó Richárd (OTP Bank-Pick Szeged), Ligetvári Patrik (Telekom Veszprém), Szita Zoltán (OTP Bank-Pick Szeged), balszélsők: Bóka Bendegúz (Balatonfüredi KSE), Krakovszki Bence (MOL Tatabánya KC).

A 35 tagú keret további tagjai: kapusok: Andó Arián (Balatonfüredi KSE), Székely Márton (MOL Tatabánya KC), Nagy Martin (OTP Bank-Pick Szeged), jobbszélsők: Bujdosó Bendegúz (FTC-Green Collect), Hornyák Péter (Balatonfüredi KSE), jobbátlövők: Leimeter Csaba (PPD Zagreb, horvát), Széles Ákos (CSM Bucuresti, román), irányítók: Juhász Ádám (MOL Tatabánya KC), Lukács Péter (Elverum, norvég), beállók: Topic Petar (MOL Tatabánya KC), Szűcs Bence (Balatonfüredi KSE), balátlövők: Nagy Bence (FTC-Green Collect), Győri Mátyás (MOL Tatabánya KC), balszélsők: Kovacsics Péter (FTC-Green Collect), Molnár Robin (HSA-NEKA).

Az olimpiai selejtezőre 18 játékos nevezhető, közülük kerül ki a mérkőzésenként pályára lépő 16 játékos. A torna alatt a 18-as és a bő (35) keret között 5 cserére van lehetőség.