Az utolsó játéknapon elmaradt a negyedosztályú bravúr, a címvédő Balatonföldvár ugyanis Bacskai Gergő mesterhármasával könnyedén győzte le az eddig remekül teljesítő Balatonboglárt, mely így végül a harmadik helyen végzett. Nem maradt győzelem nélkül a Zamárdi sem, mely hátrányból fordított és végül egy hatos gurított a Buzsák ellen.

Lelle - csoport

Balatonföldvár–Balatonboglár 4–0 (2–0)

Lellei Sporttelep; V.: Nagy Béla.

Balatonföldvár: Mihályi, Bacskai, Tislér, Schmidt (Kimmel 41.), Illés, Óvári, Herczeg, Kovácsik (Sarkadi 41.), Porédos, Nagy J., Rusvai.

Balatonboglár: Dávid B., Nagy D., Orbán (Gelencsér 41.), Gyenis (Finta 33.), Molnár Gy. (Móring Á. 65.), Makay (Horváth G. 33.), Kadlicskó, Nagy D. (Takács Gy. 30.), Móring M. (Tuli 33.), Barabás, Ivanics.

Gólszerzők: Bacskai (4., 50., 70.), Kovács F. (10.).

Farkas Zoltán (Balatonföldvár – vezetőedző): – Ahogyan az előző években, úgy most is beneveztünk a műfüves bajnokságra, ami a téli pályák minőségét tekintve, műfűre terelve egy jó lehetőség a csapatok számára. Az előszezonunk felemásra sikeredett, az edzésekről és a mérkőzésekről is több meghatározó játékosunk hiányzott. Ennek ellenére a tornagyőzelem és a címvédés elvárható volt. Az ellenfelek úgy gondolom, hogy megfelelően szolgálták a felkészülésünket, ugyanakkor van bennem némi hiányérzet. Ha viszont összességében nézem a dolgokat, akkor elégedett vagyok, hiszen az ifjúsági csapat meghatározó játékosai közül többen lehetőséget kaptak és bizonyítani is tudtak a felnőttek között. Ami a tavaszi folytatást illeti, szeretnénk az első négyben végezni, de ami ennél is fontosabb, hogy az említett fiatalok közül többeket beépítsünk a felnőtt csapat keretébe.

Zamárdi–Buzsák 6–3 (3–2)

Lellei Sporttelep; V.: Izsák János.

Zamárdi: Kecskés (Kovács Zs. 57.), Varga Zs., Mészárovics (Szibele 51.), Holoda, Kiss G., Horváth D., Torjai, Márkus (Kiss Á. 41.), Takács M., Barta.

Buzsák: Gyurkó, Drubi, Hatos, Borsi (Proity M. 54.), Proity R., Pántics, Fejes, Fenyár, Babina, Vajda (Orsós L. 41.), Zakariás.

Gólszerzők: Mészárovics (14.), Horváth D. (26., 39., 45.), Torjai (58.), Holoda (77.), ill. Pántics (6., 61.), Fenyár (38.).

Műfüves bajnokság – Lelle-csoport

1. Balatonföldvár - 9 pont (9–3)

2. Somogyjád - 7 pont (14–6)

3. Balatonboglár - 7 pont (7–8)

4. Buzsák - 3 pont (10–15)

5. Zamárdi - 3 pont (7–15)