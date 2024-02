Nem indult jól a tavasz a bogláriaknak, négygólos előnyről kaptak ki Komlón a szezon legrosszabb második félidejét produkálva, ezzel szemben a gyenge – öt győzelmet és nyolc vereséget hozó – őszt produkáló fürediek "feltámadtak", magabiztosan, tizenkettővel verték – Brandt és Gostovic nélkül – az újonc QHB-Egert, melytől idegenben kikaptak. A szezon legjobb védekezést mutatták be György László játékosai, akik mindössze tizenhét gólt kaptak, az első félidőben nyolcat.

Sótonyi László tanítványaival ellentétben tehát önbizalommal telve várhatják a kupameccset a fürediek, akik közül erre többen is rápihentek, mindössze a Bóka, Sretenovic, Hornyák trió volt, mely a hevesiek ellen harmincötnél több percet volt pályán. A házi gólkirály, tizennégy találkozón 59 akciógólt jegyző, 25 éves Varga Márton mindössze tizenkettőt játszott, aki mellett Sretenovicra kell még figyelni védekezésben, aki harminchatszor vette be akcióból az ellenfelek hálóját. A boglári Krakovszki Zsolthoz hasonlóan nekik is van két Eb ötödik helyezett magyar válogatott játékosuk, Bóka ás a kapus Andó Arián személyében, de a szlovén válogatottnak is adtak kézilabdázót, Kljunt. Ebből is látszik, erős kerettel bírnak, meglepetés az eddigi visszafogott szereplésük, hisz jelenleg – az Eger elleni győzelem ellenére is – mindössze nyolcadikok a bajnoki tabellán, két ponttal megelőzve a bogláriakat.

A két klub ősszel már összecsapott, szeptemberben a HSA NEKA nyert remek védekezéssel, a negyvenhat százalékon védő Deményi vezérletével huszonkét találatot engedélyeztek ellenfelüknek, mely ennél kevesebbet, huszonegyet csak a Telekom Veszprém és a MOL Tatabánya KC duónak dobott. Erre a védekezésre ezúttal is nagy szükség lenne, emellett remélhetőleg támadásban jobban teljesítenek a belső posztokon játszók, mint tették azt legutóbb Komlón. Ha így lesz, akkor nagy esély van egy estleges somogyi továbbjutásra. Az utóbbi három évben olyan klubok jutottak be a Final Fourba, vagyis a négyes döntőbe, mint a Fejér-B.Á.L. Veszprém, melynek ez kétszer is összejött, illetve a CYEB–Budakalász, vagy éppen a Dabas KC. Miért ne sikerülhetne mindez akár az akadémistáknak is? Ha most legyőzik északi parti riválisukat, azzal nagy lépest tesznek az április második hétvégéjén megrendezendő esemény irányába.