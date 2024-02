Ebben az évben sem maradhatott el a hagyományos, nagy presztízzsel bíró Komjádi Kupa, melyet az első osztályban szereplő klubok 23 év alattiak játékosai számára ír ki évről-évre a Magyar Vízilabda Szövetség. A nagy múltra visszatekintő sorozat ezúttal csoportmérkőzésekkel kezdődött; a Kaposvári VK Budapestre, a Szőnyi útra utazott, ahol a házigazda BVSC-Zugló mellett az ősi rivális PVSK és a Vasas várt id. Berta József tanítványaira. A somogyiak bár becsülettel küzdöttek, de ez ezúttal még a pontszerzéshez is kevésnek bizonyult, így a kvartett utolsó helyén zártak, s ezzel kiestek az idei Komjádi Kupából.

– Már sorsolásnál tudtuk, hogy nem lesz könnyű dolgunk az idei Komjádi Kupában, ami be is igazolódott – nyilatkozta a kaposvári klub honlapjának idősebb Berta József, a Kaposvári VK utánpótlásának szakmai igazgatója. – Huszonnégy óra alatt nyolcszáz kilométer utazás mellett három mérkőzést kellett lejátszanunk olyan csapatok ellen, akik rendre eredményesen szerepeltek ebben a sorozatban. Az első összecsapáson a Pécs csapatával kellet megküzdenünk. Az amúgy is alapozásban lévő, tartalékos csapatunk ebben az összeállításban nem sokat szerepelt még együtt, ami meglátszott a védekezésen és a helyzetkihasználáson is. A baranyai csapat többször is ellépett a mérkőzés folyamán és hiába kapaszkodtunk vissza, a végén nem tudtuk tartani a lépést az ellenféllel. A csoport győztes Vasas ellen játszottunk a legjobban és tartottuk leghosszabban mérkőzésben magunkat, időnként kimondottan jól védekeztünk, de a helyzet kihasználásunk továbbra sem javult, így a jó erőkből álló ellenfél a végére felőrölt bennünket. A BVSC volt az utolsó ellenfél, amely nem bízta a véletlenre a dolgot és az első pillanattól kezdve szó szerint keményen beleálltak a meccsbe (aminek sajnos véráldozata is lett) és az első félidőre már olyan előnyre tettek szert, ami után hiába javult fel a játékunk és hoztuk döntetlenre a második félidőt, így is kevés volt az üdvösséghez. A kupa jól szolgálta a bajnoki mérkőzéseinkre a felkészülésünket, hiszen a felsőházban sem fognak gyenge ellenfelek szembe jönni.

Komjádi Kupa, C csoport

Kaposvári VK– PVSK 11–19 (1–3, 3–4, 6–6, 1–6)

A kaposvári gólszerzők: Kakstedter B. 3, Vadas Á. 2, Aranyi A. 2, Klinger B, Hegedüs B., Somogyvári Á., Palatinus E.

Vasas–Kaposvári VK 19–10 (3–2, 4–2, 7–3, 5–3)

A kaposvári gólszerzők: Kakstedter B. 4, Aranyi A. 3, Palatinus E. 2, Vadas Á.

BVSC-Zugló–Kaposvári VK 19–12 (6–2, 6–3, 5–4, 2–3)

A kaposvári gólszerzők: Kakstedter B. 5, Aranyi A. 3, Klinger B., Hegedüs B., Palatinus E., Sztrapek E.

A csoportot a Vasas nyerte meg, a második helyen a házigazda BVSC, míg a harmadikon a pécsiek végeztek.

A Kaposvári VK Dunántúli Vízilabda Liga gyermek II. bajnokságában szereplő együttese Nagykanizsára utazott, ahol egy szoros és egy sima győzelemmel indította a felsőházi rájátszást.

– Az első mérkőzés igen szorosan kezdődött, de sikerült háromgólos előnyt szerezni a végére – mondta a klub honlapjának Rozs Dániel, a csapat edzője. – A második meccset inkább gyakorlásnak szántuk. Tulajdonképpen igyekeztünk mindkét találkozón a taktikai elemeket érvényesíteni, miközben mindenkinek igyekeztem játéklehetőséget biztosítani.

DVL gyerek II. bajnokság, felsőházi rájátszás, 1. forduló

Kaposvári VK–Kanizsa VSE 12–9 (2–2, 6–3, 1–2, 3–2)

A kaposvári gólszerzők: Tahin B. 6, Waibl E. 2, Ruppert R. 2, Vajay L., Csonka N.

Soproni VSE–Kaposvári Vízilabda Klub 3–34 (0–9, 0–10, 1–9, 2–6)

A kaposvári gólszerzők: Tahin B. 12, Molnár V. 6, Csonka N. 4, Klampauer B. 3, Vajay L. 3, Füzi M. 3, Schneider Á. 2, Földi Z.