A duónak ez volt az első éles versenye. A sportág két meghatározó egyéniségéről van szó. Blázsovics a hazai teqball népszerűsítéséért tett sokat eredményeivel és munkásságával, Györgydeák pedig az Erdélyben (is) nagy népszerűségnek örvendő Székelyudvarhelyi Góbék Teqball Team emblematikus játékosa.

A francia fővárosban megrendezett Grand Prix-n Blázsovics egyéniben pont páros társával döntőzött, azt a finálét végül Györgydeák Apor nyerte 2-0-ra, míg vegyespárosban a négyszeres vb-aranyérmes portugál Stephanie Britóval szintén az ezüstig jutott.

„Nagyon kíváncsiak voltunk, hogy hogy megy a játék párosban. Ez egy új helyzet, amihez igyekszünk alkalmazkodni, Apor is többször jön majd Budapestre a jövőben, és én is sokat készülök majd Székelyudvarhelyen. Egyéniben sikerült visszavágnom Hugo Rabeux-nak, akitől a világbajnokságon kikaptam, most ugyancsak a negyeddöntőben találkoztunk, és én jutottam tovább” – mondta Blázsovics Ádám.