Nem úgy indult, hogy magabiztos hazai siker születik, az első komlói gólra négy és fél percet kellett várni. Sótonyi László tanítványai uralták az első félidőt, melynek közepén akadt egy kisebb hullámvölgyük (9–8), ám Karai vezérletével visszavették a vezetést a vendégek, akik Molnár góljával már néggyel is mentek a 27. percben (9–13)! Deményi hat védéssel, harmincöt százalékon teljesített, támadásban pedig Molnár és Karai is háromig jutott.

A szünetben aztán óriási fordulat állt be a játékban, a szezon leggyengébb második félidejét produkálták Sótonyi László játékosai! Nyolc eladott labdájuk, öt technikai hibájuk, két kihagyott hetesük és egy kapufájuk is volt ebben a hatvan percben, így nem lehetett más a vége. Négygólos előnyüket (11–15) hét perc alatt elherdálták (17–17), hiába kért időt Sótonyi László, nem sikerült megállítani csapata mélyrepülését, újabb hét perc elteltével, amikor újra magához rendelte játékosait már négygólos baranyai előnyt mutatott az eredményjelző (22–18). Hogy nem lett nagyobb a különbség az Miklernek köszönhető, aki sajnos csak az utolsó mintegy tizennyolc percre érkezett a pályára, ám ez idő alatt is hét hárításig jutott, negyvenhat százalékos hatékonysággal dolgozott a kapuban! Ebben a félórában Szücs sem teljesített rosszul, négyszer is betalált, Molnár pedig kétszer, csakúgy mint Tárnoki, vagyis a szélsők támadójátékára – Krakovszkit leszámítva – nem lehetett panasz. Szücs öttel, Molnár pedig összesen néggyel zárta azt a bajnokit, egyiknek sem volt rontott kísérlete, Tárnokinak is mindössze egy, azt a kapufa mentette. A nyáron Ceglédről kölcsönvett Szücsnek ez volt a legjobb meccse támadásban ebben a bajnokságban, kettőnél tovább eddig még egyszer sem jutott.

K&H férfi kézilabda liga – 14. forduló

Carbonex–Komló – HSA NEKA 28–24 (11–14)

Komló, Városi Sportközpont, 800 néző. Vezette: Sándor György, Szabó Balázs

Carbonex–Komló: Merkovszki – Urbán 6, Bogdanic 2, Melnicsuk 6 (1), Rotim 4, Jerkovic 3, Menyhárt 3. Csere: Granic (kapus), Vekic, Váczi 1 (1), Ács P. 1, Szöllősi O. 2, Varga Sz. Vezetőedző: Marosán György

HSA NEKA: Deményi – Krakovszki Zs. 3 (1), Dely 1, Sztraka 3, Gál, Kovács T. 2, Molnár R. 5. Csere: Mikler K. (kapus), Tárnoki 2, Karai 3, Nagy Á., Tóth L. 1, Ludmán, Szücs B. 4. Vezetőedző: Sótonyi László

Hétméteresek: 3/2 (1/1), illetve 3/1 (1/1)

Kiállítások: 14 perc (8 perc), illetve 12 perc (4 perc)

MESTERMÉRLEG

Marosán György:

Az első félidőben még a téli álmunkat aludtunk a barlangban, majd a második játékrészben azzal a mentalitással, emóciókkal dolgoztunk, melyek pozitív irányba visznek. Az első félidőben nagyon sok buta hibát vétettünk: kicsúszott a kezünkből a labda, akkor vállaltuk el üres kapura, amikor nem kellett volna... A második játékrész elején a közönség támogatásával sikerült megfordítanunk a mérkőzést, ebben a hangulatban szégyen és vétek rosszul kézilabdázni.



Sótonyi László: