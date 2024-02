Tavaly Pécsen volt a döntő (akkor 410 együttes kezdte meg a küzdelmeket), amelyet nagy meglepetésre – de abszolút nem érdemtelenül – a Rózsa János vezényelte kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium csapata nyert, maga mögé utasítva olyan alakulatokat, amelyeket NB-s játékosok erősítettek. Idén is a házigazda Munkácsy és a tavalyi ezüstérmes dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium pályázik a legnagyobb eséllyel a diákolimpiai bajnoki címre.

– Sűrű a mezőny és sok függ attól is, hogy melyik csoportba sorolnak minket – mondta Rózsa János, a házigazda kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium mestere. – Nem szoktam előre jósolgatni, de az biztos, hogy a játékosaim a szívüket, lelküket kiteszik a pályán, ráadásul hazai környezetben játsz(hat)unk. A hétvégén sokan kijönnek majd a körcsarnokba; más iskolák is jelezték, hogy szeretnének ott lenni, nekünk szurkolnak majd. Nem biztos, hogy még egyszer lesz ilyen lehetőségünk, úgy hogy szeretnénk élni vele.

A budaörsiekkel kezd a Munkácsy

A kaposvári diákolimpiát pénteken este nyitották meg hivatalosan a Klebersberg Kollégiumban, amelyen részt vett Bíró Norbert, a Somogy Vármegyei Közgyűlés elnöke, Dér Tamás, Kaposvár alpolgármestere és dr. Füzi Ákos, a Magyar Diáksport Szövetség jogi osztályvezetője.

Szombaton már a labdáé a főszerep. Reggel 8 órakor kezdődik a meccsdömping; ezen a napon kerek 20 mérkőzés lesz, míg vasárnap a helyosztókat rendezik (12 találkozó). A díjátadó a tervek szerint 15 óra felé kezdődik. Külön díjazzák majd a legjobbakat, azaz a gólkirályt, a kapust, a mezőnyjátékost és a diákolimpiai bajnokcsapat felkészítőit.

A házigazda kaposváriak a D jelű csoportba kerültek, ahol szombaton 11.30 órakor a Budaörs ellen mutatkoznak be, majd 13.30 órakor a békéscsabaiak ellen szólítják őket pályára.