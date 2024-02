Keretben volt ellenben – két saját nevelésű felnőtt játékosunk mellett – három ifi korú kézilabdázó is, akik tegnap bravúros győzelmet arattak a veszprémiek korosztályos csapata ellen (34:26).

A rajtot sajnos nem kaptuk el jól, első gólunkat mindössze az 5. percben értük el, az első tizenhárom percben pedig két Herceg és egy Markez-gól szerepelt a nevünk mellett (3:12).

Számos klasszis, világsztár kézilabdázó alkotja a veszprémiek keretét, a francia Nedim Remili és Ludovic Fabregas játékáról azonban csak szuperlatívuszokban lehet beszélni, a két játékos együtt ekkora már hat gólnál járt, hat napja pedig még Európa-bajnoki döntőben szerepeltek, szintén eredményesen.

Tóth Péter beállása egyértelműen lendületet adott a játékunknak, Gábor Marci “szokásos” bombáiban pedig most is bízhattunk, de sajnos a szorosabb eredményben nem, a szünetre ugyanis tizenegy gól volt a csapatok között.

A második játékrészt már jobban kezdtük, Herceg duplájával és Szeitl góljával 3:1-re hoztuk az első öt percet.

Feljavult a játékunk, helyenként pedig tetszetős gólokat is szereztünk, kis híján Füstös Ádám indításából Füstös Bálint is megszerezte első bajnoki gólját a felnőttek között.

Szerencsénkre a veszprémiek is visszavettek a sebességükből, de a különbség sajnos nem akart csökkenni, annak ellenére sem, hogy a szintén ma debütáló Benkő Milán hetest is tudott hárítani.

A szorosabb második félidő után végül 36:23-re nyert a Veszprém, jövő héten pedig két összecsapás is vár a mieinkre.

Szerdán a Tatabányát fogadjuk a Magyar Kupában, szombaton pedig már Egerben lépünk pályára bajnoki mérkőzésen.

Végeredmény: Csurgói KK – Telekom Veszprém 23:36 (10:21)