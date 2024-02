A mérkőzést megelőzően fontos közleményt adott ki az Alba Fehérvár, amiben ez állt: "Két amerikai légiósunk, James Dickey és Anthony Roberts nem lép pályára Somogy megyében, mert pályán kívüli sportszerűtlen magatartásukkal vétettek a klub szabályzatai és etikai normái és a hatályos MKOSZ szabályok ellen. Az ügyben belső vizsgálat zajlik és fegyelmi eljárást kezdeményeztünk, amelynek lezárultáig az érintett játékosok nem léphetnek pályára."

Az első negyedben végig vezetett az Alba Fehérvár, a vendégek azonban ellépni nem tudtak, így 23–27-es állással léptek át a csapatok a második játékrészbe. A 15. percben Szőke trilája ért egyenlítést, de a túloldalon Vojvoda egyből válaszolt (33–36). A csapatok aztán 37–38-as állásnál megrekedtek, végül megannyi támadás után Jean-Marie palánk alatti megoldása fordítást eredményezett (39–38). Az első félidő legeredményesebb kaposvári játékosa Halmai volt 11 ponttal és érdekesség, hogy vendég oldalon mindössze négyen szereztek csap pontot: Philmore, Balogh, Chambers és Vojvoda.

A fordulás után egy darabig váltakozva vezettek a csapatok, vendég oldalon Barnett és Kass is feliratkozott a pontszerzők közé, hazai részről pedig Abell révén érkezett a legtöbb pont. A 26. percben aztán Barnett újabb kosara után először vezetett hat ponttal az Alba Fehérvár, így Damjanovic időt is kért (54–60). Mindez olyan jól sikerült, hogy Eaddy egymást követő kosarai után 60–60 állt az eredményjelzőn. Sőt, Abell egymást követő két triplájával a fordítás is jött, így egy 12–2-es rohammal fordított a Kaposvári KK (66–62).

Az utolsó tíz percet egy Halmai tripla nyitotta, mely talpra ugrasztotta a Kaposvár Aréna teljes közönségét, majd Eaddy faultos kosara után pedig egyből jött is a vendég időkérés (74–66). Ez azonban nem sokat segített, hiszen nem sokkal később Koprivica és Eaddy révén a tízpontos különbséget is átlépték a csapatok (78–66). A hajrában aztán James és Bogdán, majd Halmai is kipontozódott, vendég részről pedig Barnett, Takács és Balogh jutott ugyanerre a sorsra. Az 58. percben aztán Vojvoda közelije után kétpontosra olvadt az előny (86–84), de Abell faultos kosara és értékesített büntetője túllendítette a somogyi együttest a legfontosabb pillanatban (89–84). Az utolsó perc roppant izgalmasra sikeredett, de a fordítás elmaradt, így a Kaposvári KK a szezon egyik legnagyobb meglepetését prezentálva legyőzte az Alba Fehérvárt (92–89).

Kometa Kaposvári KK–Arconic-Alba Fehérvár 92–89 (23–27, 20–15, 23–20, 26–27)

Kaposvár Aréna: 1000 néző, V.: Nagy Viktor, Szilágyi Bálint, Földesi Ádám.

Kometa Kaposvári KK: Jackson (7), Eaddy (17), Koprivica (6), Krnjajski (3/3), Szőke (5/3). Csere: Halmai (14/6), Abell (30/9), Bogdán (-), Jean-Marie (10). Vezetőedző: Dalibor Damjanovic.

Arconic-Alba Fehérvár: Chambers (24/6), Philmore (21/3), Barnett (8/3), Balogh M. (9), Vojvoda (22/3). Csere: Fazekas M. (-), Takács Mi. (-), Takács Ma. (-), Kass (5). Vezetőedző: Jandro Zubillaga.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 6–8. 5. p.: 11–14. 8. p.: 21–25. 10. p.: 23–27. 13. p.: 30–33. 16. p.: 35–36. 18. p.: 39–38. 20. p.: 43–42. 23. p.: 52–53. 26. p.: 54–60. 30. p.: 66–62. 33. p.: 74–66. 37. p.: 84–80. 39. p.: 89–84.