A Csurgói KK a szerdai kupamérkőzésen megsérülő Tóth Péterre, illetve a betegség miatt kiesőpedig Borsosra sem számíthatott Egerben, ellenben Holló Balázst és Mladen Krsmancicot már nevezni tudták a somogyiak, igaz, utóbbi játékos pályára még nem léphetett.

A mérkőzés első percei a kapusokról szóltak, Marczika és Füstös is bravúrt bravúrra halmozott. Idővel aztán ráijesztett az Eger a Csurgóra, hiszen a 11. perc elején háromgólos hátrányban voltak a vendégek, akik azonban pillanatok alatt egalizáltak (5-5). A folytatásban az egriek hosszan és pontosan, támadtak, addig mi a csurgóiak elhamarkodták a támadásainkat, az eladott labdákat pedig azonnal büntették a hazaiak, akik a szünetre újra többgólos előnyt alakítottak ki.

A szünet után egy összeszedettebb Csurgó jött ki a pályára, Tufegdzic góljaival öt perc alatt egyenlíteni tudtak a vendégek (17-17). Szeitl és Vasvári összekapta a védelmet, Füstös Ádám pedig továbbra is stabil pontja volt vendég együttesnek. Egyértelműen a Csurgó dominált negyed órával a mérkőzés vége előtt, ugyanis előbb két, majd háromgólos előnyre tettek szert (21-24). A fáradó Eger azonban nem adta fel, az utolsó erőket mozgósítva visszajött a meccsbe, Zennadi révén. Az első félidőben halványabb Zagar vette hátára a csapatot, fontos góljai között pedig Füstös újabb védésének is örülhettek a somogyiak, mindez pedig elengedő volt ahhoz, hogy végül egy góllal nyerjenek.

Tóth Edmond: – Az első félidőben még könnyen alakítottuk ki a helyzeteket, ha ezeket jobban értékesítjük, nagyobb előnnyel vonulhattunk volna a szünetre. A fordulás után már nagyon meg kellett dolgozni minden egyes gólért, a Csurgó dominált, a hajrá pedig egyértelműen az övé volt.

Baranyai Norbert: – Nyolc nap alatt a harmadik tétmeccsen szerepeltünk, sokat utaztunk és sérülések, betegségek is nehezítik a dolgunkat. Az első félidőben látszott a fásultság, a szünet után azonban feljavultunk. Nagyon megdolgoztunk ezért a két pontért.