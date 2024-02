A karate sportág két szakágában, küzdelemben (kumite) és formagyakorlatban (kata) az Eb-részvételt kivívott legjobb hazai versenyzők a múlt héten a Mátraházi Edzőtáborban készültek a megméretésre – Szathmáry Renáta, Hecker Balázs, Tóth Beatrix és Büchler Zsolt válogatott edzők irányításával. Az utazó csapat tagja a tavalyi Európa-bajnokságon küzdelemben aranyérmet nyert Tóth Máté, aki a kadet korosztályt elhagyva ezúttal már a juniorok között próbálkozik. Szintén az indulók között van az emlékezetes 2020-as budapesti kontinensbajnokság egyik aranyérmese, Jakubovics Dalma, aki még mindig nem töltötte be a 21. életévét. De ott lesz Tbilisziben a 2022-es vb-ezüstérmes Loyal Lili, akárcsak a 2021-ben Európa-bajnoki második helyezett Dévényi Bence és Hecker Bojána. A formagyakorlatosok mezőnyében pedig az idén is megmutathatja tudását a korábbi Eb-kről már ezüst- és bronzéremmel is rendelkező Bárdos Ádám, aki az ősszel a felnőttek Karate1 Series A elnevezésű világkupa sorozatáról is nagy bravúrt végrehajtva elhozott egy második helyet.

A nagysikerű tavaly októberi budapesti felnőtt világbajnokságon indult magyar válogatottból két fiatal is versenyez Grúziában: a már említett Jakubovics Dalma mellett Fleischer Dóra is kipróbálhatta magát a világ legjobbjai között a hazai rendezésű világversenyen.

"Egy sajnálatos sérülést leszámítva jól sikerült a felkészülés, a mátraházi edzőtáborban jól dolgozott a válogatott és remek volt a hangulat is. Azt gondoljuk, hogy több olyan sportolónk is van, aki képes lehet az éremszerzésre. Örülnénk, ha közülük hárman-négyen odaérnének a végén a dobogóra" – nyilatkozta Büchler Zsolt szövetségi kapitány, a válogatott egyik edzője.

A korosztályos Európa-bajnokságon induló magyar válogatott: Formagyakorlat: Fiúk: Kadet: Gulyás Gergely Junior: Bérczes Botond U21: Bárdos Ádám Lányok: Kadet: Szilágyi Emma Junior: Fodor Amira U21: Kiss Maja Csapat: Hógenburg Luca, Kiss Kitti, Rubinek Antónia Küzdelem:

Kadet

Fiúk: 52 kg: Hecker Ármin 57 kg: Kovács Gergely +70 kg: Czudor Olivér

Lányok: 47 kg: Dalnoki Szófia 54 kg: Török Panka 61 kg: Nagypál Ibolya

Junior

Fiúk: 55 kg: Tóth Zsombor 61 kg: Dévényi Bence 68 kg: Tóth Máté +76 kg: Szodorai Bence

Lányok: 48 kg: Gáspár Laura 53 kg: Hecker Bojána 59 kg: Molnár Virág 66 kg: Loyal Lili

U21:

Férfiak: 60 kg: Nagy Máté 75 kg: Knirsch Patrik +84 kg: Freund Péter

Nők: 55 kg: Jakubovics Dalma 61 kg: Lipcsey Dorottya +68 kg: Fleischer Dóra