Csapó Kincső tizenegy védéssel zárt, közte egy hetessel, ráadásul gólt is dobott, negyvennégy százalékon védett, a kisvárdai, illetve a Alba elleni fehérvári bajnoki után Kozármislenyben harmadszor járt negyven százalék felett. Csapónál csak Duijndamnak, Győrinek és Szemereynek van több védése az élvonalban. Zaj Klárát is dicséret illeti, akiknek két hárításából az egyik egy büntető volt! A kapusainak – illetve a hazai öt kapufának, hét eladott labdának, öt technikai hibának – köszönhetően a szezon legjobb védekezését produkálták a balatoniak a húsz kapott góllal.

A támadójátékkal is elégedett lehetett Bakó Botond, hisz ennél a huszonkilencnél többet csak egyszer értek el, épp a mislenyiekkel szemben, otthon. Ez lehetett volna jóval több is, hisz kihagytak két hetest, pontosabban Wichmann védte azokat, volt két kapufájuk, hét eladott labdájuk és kilenc technikai hibájuk. Az első félidei tizennégy találatból Molnár Dorottya egyedül négyet vállalt, a fordulás után Miklós Kitti vitte a prímet, aki szintén négyig jutott, ám előbbivel ellentétben neki nem volt rontott kísérlete! Újoncot is avatott Bakó Botond a tizenhat éves Fazekas Virág személyében: a tavalyi U17-es Eb második legjobb gólszerzője, annak álomcsapatába is beválasztott átlövő két találattal debütált az élvonalban.

Kozármisleny KA – NEKA 20–29 (10–14)

Kozármisleny, Városi Sportcsarnok, 600 néző. Vezette: Hargitai Gábor, Markó Gábor

KKA: Pusztai P. – Grénus 3, Brettner 2, Tobak, Scheffer 4, Bánfai V. 2, Szatmári 1. Csere: Wichmann (kapus), Imrei N. 1, Imrei R. 1 (1), Hadnagy 1, Halász 1, Grosics 3 (3), Kecskés 1. Vezetőedző: Gyulay László.

NEKA: Csapó 1 – Molnár D. 4, Lapos 2, Bató 4 (1), Győri 3, Faragó Lea 4, Wald 4 (1). Csere: Zaj (kapus), Alaxai, Munteanu-Korodi, Keceli-Mészáros, Kriston 1, Miklós 4, Petruska, Berei, Fazekas 2 (1). Vezetőedző: Bakó Botond.

Hétméteresek: 7/4 (3/2), illetve 5/3 (2/1).

Kiállítások: 6 (6) perc, illetve 14 (8) perc.