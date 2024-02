Most az Extraligában csap össze egymással a két társaság; a kupához hasonlóan ezúttal is Fehárváron lesz az az első mérkőzés vasárnap 18 órakor, majd 11 nappal később, 22-én (csütörtökön) – szintén 18 órakor – a Kaposvár Arénában szólítják őket pályára. Mindkét együttes számára hatalmas téttel bír a találkozó: a MÁV Előre SC-Foxconn ugyanis még veretlen a bajnoki pontvadászatban, s ha ezt a meccset is behúznák, akkor komoly lépéselőnybe kerül(né)nek. Ha viszont a Fino nyer, akkor befogja a fehérváriakat, s a kaposvári visszavágó is ki-ki meccs lesz.

A kupasiker bizakodásra ad okot

A kupamérkőzés(ek) alapján mindenesetre bizakodhatunk, hiszen már az első idegenbeli felvonást (előbb Székesfehérváron, majd utána Kecskeméten) magabiztosan húzta be a Fino társulata. Amúgy a nézők nem panaszkodhatnak majd, lévén mindkét csapat egész sor válogatott játékost – és remek külföldi légiósokat – vonultat fel; a házigazdáknál öten 43, míg a vendég somogyiaknál heten 164 kalommal viselhették büszkén a válogatott szerelését.

A várható kezdőcsapatok

Székesfehérvári MÁV Előre SC-Foxconn: Szabó Vilmos vagy Dileo Neufeld Tomás (argentín), Christian Janke (amerikai), Ambrus Bence (4-szeres válogatott), Pesti Marcell (16-szoros válogatott), Redjo Koci, Tomanóczy Bálint (21-szeres válogatott). A liberó Takács Milán lesz. Vezetőedző: Dávid Zoltán.

Fino Kaposvár: Magyar Bálint (45-szörös válogatott), Hubicska Patrik (7-szeres válogatott), Stepan Novoselov (orosz), Baróti Árpád (42-szeres válogatott), Bögöly Gábor (12-szeres válogatott), Lescay Favier Tomas Aejandro (kubai). A liberó Bozóki Bence (44-szeres válogatott) lesz. Vezetőedző: Szlobodan Prakljacsics. Edző: Demeter András György.