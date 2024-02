Kettőből semmi a BKSE mérlege ebben a szezonban a bogláriakkal szemben, most harmadszor azonban otthon fogadják őket, egy önbizalom növelő, dabasi győzelemmel a hátuk mögött (20–21). Ez utóbbi kifejezetten jó eredmény, hisz eddig mindössze egyszer nyertek vendégként, Komlón (24–30), ráadásul a OBO Aréna nehéz pálya, hisz az FTC-Green Collect is vereséggel távozott onnan (32–28). A bogláriak összehasonlításként az ősszel otthon kaptak ki néggyel a dabasiaktól (22–26). A fürediek erőssége egyértelműen a hazai pálya, tizennégy pontjukból tízet saját közönségük előtt szereztek, csak a MOL Tatabánya KC és a Telekom Veszprém tudott nyerni a Balaton északi partján. Az előbbi is nagy csatában, mindössze egyetlen találattal (21–22). Ha ezt nézzük, óriási bravúr lenne a bogláriaktól egy estleges győzelem.

Egymásnak feszül a Balaton két partja

Némi reménysugár, hogy a megelőző, február hatodikai boglári Magyar Kupa vereségükhöz képest (32–26) nagy javulás nem állt be a fürediek játékában négy nappal később, Dabason, hisz a sikerük ellenére lövési és védési hatékonyságban is elmaradtak a házigazdáktól. A két pontot egyrészt a jó védekezésüknek köszönhetik, hisz hatvan perc alatt mindössze harmincöt lövést engedélyeztek ellenfelüknek, még úgy is, hogy a kiállításai arány nem nekik kedvezett, másrészt a győzni akarásuknak, hisz az első góljukra tíz percet kellett várni, innen kellett felállniuk, hét perccel a lefújás előtt kétgólos hátrányból (20–18) fordítottak és nyertek Szűcs, Varga és Németh góljaival, valamint Bősz védéseivel (21–22). Az említettek közül Varga a klub házi gólkirálya, tizenöt találkozón már hatvanöt találatot jegyez, mindet akcióból. Remek szezonja van, a legutóbbi kiírásban mindössze negyvenhatig jutott.

A bogláriak teher nélkül léphetnek pályára, hisz a fürediek elleni Magyar Kupa-sikert követően legyőzték a bajnokságban sereghajtó Fejér-B.Á.L. Veszprémet (31–27). A szezonban ötödször dobtak harminc gól felett, ami várható volt, hisz ellenfelüké a leggyengébb védekezés az élvonalban, amit jól használtak ki! Kötelező siker volt, ám meg kell jegyezni, Danyi Gábor együttese nagyon jól teljesített, amíg bírta erővel komoly kihívás elé állította Sótonyi Lászlóét, akinek tanítványai támadásban a bajnokság legerősebb második félidejét produkáltak tizenkilenc lőtt góllal! Úgy tűnik, a komlói vereség után egyre többen kezdik elkapni azt a bizonyos fonalat az akadémisták közül: Sztraka a legutóbbi két meccsen újra vezér tudott lenni, tizenkétszer volt eredményes, ebből csak kétszer büntetőből, Ludmán pedig hétszer, mindannyiszor akcióból. A kapuban Mikler is "beérte" Deményit, a tavaszi nyitányon Komlón csereként beállva 47, a fürediek elleni kupameccsen már kezdőként 31, a Fejér-B.Á.L. ellen – némi meglepetésre – újra kispadról beszállva 39 százalékos teljesítményt nyújtott. Az ősszel voltak már jó meccsei – Dabas KC, HE-DO B. Braun Gyöngyös – ám úgy tűnik, tavaszra felvette az élvonal ritmusát a 21 éves, a nyáron Veszprémből kölcsönvett hálóőr.

Jó védekezés kell

A védekezésnek kiemelt szerepe lesz Balatonfüreden, a Dabas KC, CYEB–Budakalász, FTC-Green Collect, Fejér-B.Á.L. Veszprém, QHB-Eger ötös huszonhét gól alatt nem úszta meg, így kis is kaptak. A két csapat őszi bajnokiján az akadémisták huszonkettőn tartva győzték le őket Balatonbogláron Deményi 46 százalékos teljesítményével a kapuban. Valami hasonlóval kellene most is előrukkolni...