Nagyon fontos bajnokit nyert meg a BFC Siófok, mely ennek köszönhetően megelőzte a tabellán a Tiszakécskét, melynek ez már egymás után a kilencedik nyeretlen találkozója volt. A balatoni oldalon remek játékkal debütált a huszonegy éves Posztobányi Patrik, de a meccs hőse a két gólt jegyző, télen Nyíregyházáról érkező Németh Barnabás volt, aki két találattal vett ki részét a sikerből. Az első egy remek egyéni akció volt, melynél Grünvaldot megforgatva lőtt a hálóba, a második előtt pedig Dénes hozta őt kihagyhatatlan helyzetbe, egy jobb oldali elfutás utáni centerezést követően. A harmadik gól Kitlé volt, aki egy remek kiugratás után lőtte ki a jobb alsó sarkot, szinte azonnal kihasználva ezzel Lehoczky kiállítását. Az utóbbi nagy csatában volt Vékonnyal, amit egy siófoki szabadrúgás követett, amit az előbbi nem fogadott el, a két játékos össze is szólalkozott, a lelátóról úgy tűnt, a kécskei labdarúgó megütötte a balatonit. Egyből villant a piros, ami tovább növelte a vendégek esélyeit. Hogy végül hárommal megúszták a házigazdák, az Sipos Tamás játékvezető jóindulatának is köszönhető, aki nem adott büntetőt Schildkraut cselsorozatánál, pedig úgy tűnt, szabálytanul állították meg a tizenhatosan belül...

Az elején még akadozott a siófoki gépezet

Az első félidőben akadozott a siófokiak játéka, sok eladott labdájuk volt, párharcokban sem voltak elég élesek, ám így is övék lehetett volna az első félidő, ha nem hibáznak egy szögletnél, melynél Zamostny vette be Winter kapuját. Sokat birtokolták ugyan a labdát, többet, mint a balatoniak, ám ezen kívül nem akadt komoly lehetőségük.

– A támadójátékunk tanácstalan volt, keveset játszottunk előrefelé, ellenben rengeteget cseleztünk befelé – ismerte el Kis Károly, a hazaiak trénere. – Bosszantó, hogy voltak fegyelmezetlenségeink, amik a későbbiek folyamán nem kedveztek számunkra. Most már nagy nyomás alatt játszik a csapat, de aki nem bírja, hagyja abba...

Sajnos nincs meccs kapott gól nélkül, huszonegyedik tétmeccsük volt ez a szezonban Varjaséknak, ebből mindössze kettőt tudtak lehozni nullára, ám ez a kapott gól most nem osztott, nem szorzott.

A második félidőre sebességet váltottak

A szünetben rendezték a sorokat a balatoniak, ráéreztek, hogy egy ez egy nyerhető meccs számukra, sebességet váltottak, többet futottak, párharcokat nyertek és direktebb módon támadták a kaput, ami meg is hozta az eredményt.

– Az első félidőben kicsit tompábbak voltunk, a tét is rányomta a bélyegét a meccsre – nyilatkozta a lefújás után Dragan Vukmir, a BFC Siófok vezetőedzője, aki szerint a szünet után jól játszottak.

Némi hiányérzet a pontrúgások miatt lehet a szakvezetőnek, hisz több jól fejelő labdarúgója van, ám őket nem sikerült a rögzített helyzetből megtalálni, ehelyett épp ebből kaptak gólt.