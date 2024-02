A télen úgy tűnik, semmi sem változott, továbbra sem tud kapott gól nélküli találkozót játszani a BFC Siófok. Az ősszel tizennyolc bajnokiból kettőt tudtak lehozni nullára, majd a téli felkészülési és átigazolási szezont követően már az első tavaszi fordulót sem úszták meg két gól alatt. Hiába vezettek Pécsen kétszer is betalálva az első félidőben – ami csodaszámba ment, hisz ősszel nyolc idegenbeli bajnokin összesen háromszor voltak eredményesek – mégsem lett övék a három pont a védekezésben újfent elkövetett hibák miatt.

Előtérben a cserék fontossága

A pécsi találkozón újra előtérbe került a cserék fontossága, hisz a hajrában a kispadról érkező Hadaróé volt a gólpassz egy Major elleni megnyert fejpárbaj után a második hazai találat előtt. A balatoni oldalon öt helyett "csak" kettőt cserélt Dragan Vukmir, egy játékmegszakítás – már csak időhúzás jelleggel is – talán indokolt lett volna egygólos előnynél a hajrában. Fontos megjegyezni, hogy kevés segítség érkezik a kispadról és ez Pécsen is így volt, az eddigi tizenkilenc fordulóban mindössze két gól érkezett onnan. Az évnyitón úgy tűnt, még nem hangolódott teljesen össze a hátsó hármas és Svedyuk is bizonytalanul mozgott ebben a rendszerben, Hegedűs előretöréseiből is lehetett volna több, ám a legnagyobb hiányérzetet a pontrúgások okozták, ugyanis Hegedűs és Gyurkits érkezésével, ebben komoly lehetőségek rejlenek. A kécskeiek elleni őszi hazai találkozón épp egy szöglet utáni Vékony fejessel egyenlített a BFC Siófok (1–1). Most egy pontnál több kell, minden esélyük meg is van a háromra, hisz riválisuk nyolc nyeretlen meccsnél jár, ezeken négy gólt elérve, vagyis finoman szólva sincsenek jó passzban. Hiába távozott Vas László vezetőedző, az eredményeik nem javultak... A hazai pálya sem igazán előny nekik, nyolc találkozóból mindössze egyet tudtak megnyerni, a Soroksár SC ellenit Torvund révén (1–0), aki a csapat házi gólkirálya öttel.

A tavaszi nyitó fordulóban már Kis Károly vezetőedző irányításával kétgólos vereséget szenvedtek a listavezető Nyíregyháza Spartacus FC ideiglenes otthonában, ahol a Kisvárdáról igazolt, 23 éves Szőr begyűjtötte ötödik sárgáját, így kihagyja a somogyiak elleni találkozót, melyen szeretnék megtörni 2023 október elseje óta tartó nyeretlenségi szériájukat!

– Ami a Siófok elleni vasárnapi mérkőzést illeti, mindenki tisztában van vele, hogy meg kell nyernünk – nyilatkozta Kis Károly, a TLC vezetőedzője. – Ez egy teljesen más típusú találkozó lesz, bízom benne, hogy a helyzetkihasználásunk jó lesz. Rendkívül fontos ez a következő három hazai bajnoki, amit most játszunk egymás után. Itt minden mérkőzés élet-halál harc lesz, remélem pozitív irányba léphetünk előre ebben a vasárnaptól számított nyolc napban. Nem szakadhatunk le a középmezőnytől, el kell kezdeni gyűjteni a pontokat.

A balatoni oldalon is hasonlóan gondolkodnak, így izgalmas kilencven percre van kilátás, melyen már a legutóbbi fordulóban eltiltás miatt hiányzó Dénes is Dragan Vukmir rendelkezésére áll.