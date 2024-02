Rangadóhoz méltó első játékrészt produkáltak a csapatok, ahol kétgólosnál nagyobb különbség nem is alakult ki. A fordulás után három, majd négy góllal is ellépett a Mohács, kettőnél közelebb pedig nem tudott zárkózni az SKC, mely az őszi, hazai fiaskó után ismét vereséget szenvedett legfőbb riválisával szemben, mely győzelmével az élre is állt. Hiába védekezett jól a Siófok, elől rengeteg ziccert hagyott ki a somogyi együttes, melynek kulcsembere, Karé Kamilla is pocsék napot fogott ki. A szélső ziccerei megvoltak, ám azokat rendre kimaradtak, és ez döntő faktornak bizonyult.

Mohácsi Te 1888–Siófok KC 28–25 (13–12)

Mohács, Városi Sportcsarnok: 200 néző; V.: Tóbiás, Végh.

Kiállítás: 6 ill.6 perc.

Hétméteres: 4/4 ill. 4/2.

Mohács: Hibácska Blanka, Kovács Veronika (kapusok) – Ancil Fanni, Rittlinger Lotti 4, Jakab Emma, Papp Eszter 6, Spán Ildikó 5, Kaló Zsófia 7, Szécsi Hanna, Fledrich Dorina 2, Nagy Míra, Bozsovics Rita 3, Tutti Zsófia 1, Kovács Zsófia. Vezetőedző: Kindl Gabriella.

Siófok: Sándor-Györkös Rebeka, Csiba-Lajtos Nóra, Torma Kinga (kapusok) – Lozsi Eerna, Bálind Réka 1, Bojtok Anna 5, Deme Liliána 2, Kocsis Szilvia 8, Koósz Karina 1, Koósz Fruzsina, Póczik Kata 5, Bozsok Dóra 2, Jócsik Nóra, Szekeres Kamilla, Karé Kamilla 1. Vezetőedző: Pintér Károly.

Mestermérleg

Pintér Károly (edző – SKC): – Úgy gondolom, hogy megérdemelten nyert a Mohács. A védekezésünk és a kapusteljesítmény rendben volt, viszont a tíz kihagyott ziccer megpecsételte a sorsunkat. Korrekt játékvezetést láttunk, gratulálnunk kell a hazaiaknak.

Az alapszakaszból mindössze két mérkőzés van hátra, a Siófok KC előbb hétvégén, szombaton 16.00 órakor fogadja a NEKA U21-et , majd egy héttel később, szintén szombaton 16.00 órakor a DKKA U21 ellen zárja a bajnokság első felét, amit rövidesen a rájátszás követ. A mostani vereségnek, így a továbbvitt pontok számának a folytatásban komoly jelentősége lesz.