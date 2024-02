– Pályafutása szempontjából mit adott a Siófok KC-nál eltöltött idő?

– Fontos tapasztalatokkal gazdagodtam egy olyan klubnál, mely több kézilabda-kultúra játékosait vonultatta fel. Roppant nemzetközi volt a társaság, így nagyon sok dolgot tanulhattam.

– Eddig remek szezont fut a Mosonmagyaróvárral. Mivel lenne elégedett a szezon végén?

– A bajnokságban mindenképpen éremmel szeretnénk zárni, de a sorsolásnak köszönhetően erre a Magyar Kupában is megvan az esélyünk. Az Európa-liga kapcsán ennyire nem szeretnék előreszaladni, hiszen a mezőnyben vannak olyan csapatok, melyek a Bajnokok Ligájában is megállnák a helyüket. Előbb jussunk túl a csoportkörön, aztán majd meglátjuk, hogy mennyire lesz kedvező a sorsolás.

– Friss hír, hogy a nyártól légiósnak áll, a francia sztárcsapat, a Metz Handball hálóját védheti. Hogyan jött a lehetőség, és mennyit gondolkodott?

– Nehéz volt meghozni ezt a döntést, hiszen nagyon jól érzem magam az MKC-nál. Sokat gondolkodtam rajta, de nem mondhattam nemet életem legnagyobb lehetőségére. Komoly kihívás előtt állok, amit már nagyon várok. Fontos volt a vezetőedző, Emmanuel Mayonnade személye, ez egy remek tanulási lehetőség lesz a számomra.

– Csapattársa lesz Vámos Petra. Beszélgettek a döntés meghozatala előtt?

– Szinte végig tartottuk a kapcsolatot, már októberben élt ez a vonal, és sokat beszélgettünk. Persze egymástól függetlenül döntöttünk, de örülök neki, hogy nem leszek odakint teljesen egyedül.

– Korábban is voltak már külföldi megkeresései?

– Szinte minden évben voltak, gyakorlatilag a siófoki szerepvállalásom óta folyamatosan. Ezeket mindig meghallgattam, de egészen eddig úgy éreztem, hogy itthon kell maradnom. Eddig úgy gondolom, hogy mindig jó döntéseket hoztam, bízom benne, hogy ez most is így lesz.

– Egy olyan kézilabdanemzet vagyunk, mely egészen eddig nagyon kevés légióst prezentált. Ez most változni látszik, valami elindult a színfalak mögött. Ön szerint minek köszönhető a külföldre történő játékosáramlás?

– Személy szerint eddig úgy gondoltam, hogy még nem értem meg a külföldi szerepvállalásra. Ráadásul mindig jó helyen voltam. Folyamatosan tudtam fejlődni, stabilabbá tettem magam, és most érzem magam kellően erősnek ahhoz, hogy beleálljak egy ilyen kihívásba. Itthon egy idő után beszűkülnek a lehetőségek, ez lehet az oka, hogy most több magyar játékos próbálkozik külföldön. Szeretnénk feljebb lépni, a BL-ben játszani, de a Győr és a Ferencváros erre nem ad sok esélyt. Idehaza inkább igazolnak olyan külföldi játékosokat, akik kapásból megugorják azt a bizonyos szintet. Megspórolva ezzel az időt, a nevelést, a türelmet és azt az utat, amit a magyar játékosoknak be kellene járni. Azt gondolom, hogy ez lehet az oka annak, hogy többen külföldön próbálnak most szerencsét. Nemsokára harminc leszek, ez egy jó lehetőség a nyelvtanulásra, arra, hogy tapasztaljak és biztos vagyok benne, hogy teljesen más impulzusok fognak érni, mint idehaza.

– Milyen hatása lehet ennek, profitálhat-e belőle a válogatott?

– Úgy gondolom, hogy már most vannak jó példák, gondolok itt például Szikora Melindára, vagy éppen Faluvégi Dorottyára, akiknek bevált a külföldi váltás. De sokat beszélgettem az utóbbi időben Papp Nikolett-tel, aki szintén jól érzi magát Romániában. Ha pedig nekünk is pozitív élményeink lesznek, lehet, hogy még többen próbára teszik majd magukat külföldön. Ebből úgy gondolom, hogy a válogatott is profitálhat, bár az edzőtáborok szempontjából azért más lesz a helyzet. Eddig mindenki kéznél volt itthon, most viszont a keret egy nagyobb része külföldön lesz légiósként.

– Kivel kell majd megküzdenie a játékpercekért? Mentálisan felkészült erre a feladatra?

– Camille Dequiset lesz mellettem a poszton, ketten leszünk, és nagyon várom már a közös munkát. Ez az, ami még többet hoz ki egy játékosból. Mielőtt aláírtam, beszélgettem a leendő vezetőedzőmmel, és amit felvázolt, az roppant szimpatikus volt. Nem tartok attól, hogy nem kapom meg a bizonyításra a lehetőséget. Csakis rajtam és a formámon fog múlni, hogy mikor és mennyit állhatok majd a gólvonalon. A meccsnaptár roppant feszes lesz, ki kell majd egészítenünk egymást. Az elején türelmesnek kell lennem, fel kell vennem a ritmust, meg kell ismerjem az ellenfeleket és a közeget. Idehaza már a kisujjamban van, hogy ki mit lő. Ebből a szempontból az elején hátrányban leszek, de nagyon várom már a kezdést, és pozitívan állok az egészhez.