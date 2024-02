A vendégek öt győzelemmel, egy döntetlennel és hat vereséggel az ötödik helyen állnak a legfelsőbb osztályban. A Bábolna SE, a Pápai Vasas TK, a Rába ETO Győr SE, a Köfém SC és a Szentgotthárdi VSE csapatát verték meg eddig a bajnokságban, s fehérváriaktól idegenből is elhoztak egy pontot. A hazai átlaguk 3342, míg, ha átlépik Szank határát akkor 3427, azaz az otthonuktól távol erősebbek. A legeredményesebb tekézőjük Tóth Bagi József (583 fa), őt Veres Zsolt (576 fa) és Iványi László (564 fa) követi. A legtöbb egységet, 3500-at pont a kaposváriak ellen gyűjtötték be, igaz így is simán kikaptak.

Az investmentesek bombaformában vannak, a tavaszi nyitányon ugyan még kicsit döcögött a szekér, de ezzel együtt is magabiztos diadalt arattak a Pápai Vasas TK ellen. Ezután következett Köfém SC, majd a nagy hazai rangadó a Zalaegerszegi TK ellen. Ezen a két találkozón már éllovashoz méltóan teljesítettek a somogyiak, s mindkettőn imponáló magabiztossággal zsebelték be a bajnoki pontokat. A ZTK ellen Botházy Pétert – kisebb sérülés miatt, óvatosságból – le kellett cserélni.

– A meccs alatt fájt a lábam, de hál’ Istennek tényleg csak biztonsági változtatás volt – elevenítette fel Botházy Péter. – Juhász Bence személyében minőségi cserénk volt, s Németh Máté is nagyon elkapta a fonalat, így könnyű szívvel adtam át a helyem. Szerencsére már normálisan tudok edzeni és folyamatosan gyúrják a lábam.

A jelek szerint tényleg teljesen rendbe jött a kiváló tekéző sérülése, hiszen az Investment-Közút-csarnokban rendezett területi egyéni bajnokságon 635 fát gurított, s ezzel az első helyen végzett és biztosította helyét a következő körben. Mindezek tükrében biztosan ott lesz a Bács-Kiskun vármegyeiek elleni ütközeten is.

– A Szank hazai pályáján igazi fekete ló, hiszen a Szuperliga legnehezebb terepéről beszélünk – tette hozzá. – Sokan megszenvedtek már ellenük, sőt legutóbb a Szentgotthárdot 7–1-re verték. Mindezek ellenére természetesen kötelező a győzelem, nagyon szomorú lennék, ha nem két ponttal térnénk haza.

Azzal, hogy az előző játéknapon legyőzték a zalaiakat, vélhetően ki is ütötték őket a dobogóért zajló küzdelemből.

– A Szeged, a Répcelak és mi küzdünk már csak szerintem az első három helyért, de a nagy riválisokkal csak akkor foglalkozunk, ha éppen szembe jönnek velünk, addig nem – hangsúlyozta.

Sűrű lesz a kaposváriak hétvégéje, hiszen a bajnoki meccs után vasárnap a Kazincbarcika elleni kupavisszavágón is dobóállásba szólítják őket.

Az NB II. Nyugati csoportjának 15. fordulójában a Fülöp Borozó & Zöldfa Italker TSE otthonában játszik bajnokit az Investment Közutasok Kaposvári TK II. szombaton, 14 órától.