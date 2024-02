A magyar csapat a záró napon magabiztos, 83–61-es győzelmet aratott a német Bayern München ellen, így bronzérmesként zárta a Szent István-kupát. (A tornát a Real Madrid nyerte meg, a döntőben 87–70-re felülmúlva az korosztályos német válogatottat.)

A Faragó Péter vezette U16-os magyar válogatott korábban a csoportkörben 84–63-ra verte a montenegrói KK ProBasket Tivat együttesét, majd 80–61-re az olasz Orange1 Basket Bassanót is legyőzte, és 86–62-re kikapott a német válogatottól, így csoportmásodikként zárva a bronzéremért játszhatott, amelyet végül meg is szerzett.

A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola kosárlabdázója, Gáspár Benedek csereként két mérkőzésen is pályára lépett, Németország válogatottja ellen két pontot is szerzett.

– Összességében a tudásunk felett teljesítettünk a tornán, itt elsősorban a mutatott stabil játékunkra gondolok, nem pedig arra, hogy hiányoznának a jó egyéni képességek ehhez a szinthez – kezdte értékelését Faragó Péter szövetségi edző az Utánpótlássportnak. – Ahhoz képest, ahol tartottunk a decemberi Olimpiai Reménységek Versenyén, illetve a január eleji horvátországi túránk során, mostanra nagyon sokat fejlődött a csapat, talán a vártnál is nagyobbat léptünk előre játékban. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy sikerült megtalálnunk a szükséges kohéziót, a srácok kezdik megérteni azt a játékrendszert, amelyet elvárunk tőlünk. Továbbá a vezető korosztályt jelentő 2008-as születésűek mellett a 2009-esek is egyre jobban beépülnek a csapatba, és hozzáteszik a magukét, ami mindenképpen biztató jel. A támadójátékunk és a védekezésünk is kezd összeállni, a játékosok jól betartották az alapelveket. Az ORV-vel összehasonlítva például most támadásban sokkal jobban megtudtuk bontani az ellenfelek védelmét, s ezáltal jóval több tiszta helyzetet alakítottunk ki. A védekezésünk is hatékonyabban működött, így a szerzett labdákból ugyancsak könnyű kosarakat dobhattunk. Igazából a németek elleni vereség miatt sem lehetünk igazán csalódottak, mert ott sem vallottunk szégyent. Azon a meccsen elsősorban a lepattanózással, illetve az egy az egy elleni védekezéssel akadtak gondjaink, ugyanakkor a mérkőzés képét látva összességében egy vállalható vereséget szenvedtünk. Mindent egybevéve, pozitív tapasztalatokkal zártuk a tornát, szépen formálódik a csapat.

A nyári B-divíziós Európa-bajnokságra – ahol Belgium, Bosznia-Hercegovina, Portugália és Svájc lesz az ellenfél– készülő válogatott legközelebb március végén vonul edzőtáborba, és ismét összecsap a horvátokkal két felkészülési meccsen.