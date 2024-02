Fordulatokban gazdag meccset játszott a két újonc, mely hazai szempontból nem indult rosszul, hisz tíz perc után kettővel mentek (4–2), innen azonban fordítottak a piros–kékek, Batóék pedig a szünetig már csak futottak az eredmény után. A csereként beálló Zaj hat védéssel segítette a csapatot, támadásban Faragó jutott négyig, Wald pedig háromig.

Fotó: Németh Levente

A szünet után a 36. percben háromgólos hátrányból (14–17) felállva nyertek a balatoniak Keceli-Mészáros ellenállhatatlan játékával, aki egymaga fordította meg a meccs menetét, négy perc alatt négy gólt szerezve (18–17). A 48. perc tartogatott még egy fordulatot, amikor Pénzes hetesével visszavették az előnyt az angyalföldiek (20–21), ám ezzel is lőtték a puskaporukat. Négy és fél perc alatt érkezett négy boglári találat, három hetesből és egy akcióból Győritől, Keceli-Mészáros labdaszerzése után, amire nem érkezett válasz (24–21), ez el is döntötte ezt az alsóházi rangadót, innen már nem volt visszaút a vendégeknek.

A védekezés volt a kulcs

A szünet utáni védekezés hozta meg a két pontot, melyben mindössze kilenc gólt kaptak Bakó Botond tanítványai. Ilyenre még nem volt példa, a második félidőben tíz kapott gól volt a rekordjuk a Tappe-Békéscsabai Előre NKSE ellen, igaz, akkor ez nem sokat ért, mert csak nyolcat dobtak, így kikaptak. A hatvan perc alatt kapott huszonnégy is megsüvegelendő, hisz ennél kevesebbet csak a Dunaújvárosi KKA (21) és a Tappe-Békéscsabai Előre NKSE (23) dobott nekik az eddigi tizenöt forduló alatt.

Zaj Klára tíz védéssel zárt, harmincnyolc százalékon teljesített. Támadásban pedig Faragó volt a legjobb tízzel, ami egyéni csúcs tőle, igaz, ebből négy büntetőből esett. A meccs hőse viszont Keceli-Mészáros volt, aki négy gólig jutott öt lövésből, emellett volt labdaszerzése, harcolt ki kiállítást és két hetest is. Remek formában van, hisz a legutóbbi váciak elleni bajnokit is néggyel zárta a január hónap akadémistájának választott, mindössze 17 éves kézilabdázó.

K&H női kézilabda liga – 14. forduló

NEKA–Vasas SC 28–24 (13–15)

Balatonboglár, NEKA Csarnok, 185 néző. Vezette: Bóna Szabolcs, Földesi Csaba.

NEKA: Csapó K. – Molnár D. 1, Lapos, Bató 4 (1), Győri V. 3, Faragó Lea 10 (4), Wald 3. Csere: Zaj (kapus), Alaxai 1, Keceli-Mészáros 4, Kriston, Munteanu-Korodi, Miklós K. 2. Vezetőedző: Bakó Botond.

Vasas SC: Zsigmond P. – Mihály 2, Ferenczy D. 1, Juhász F. 4, Dombi 1, Szilovics 5 (1), Oláh K. 6 (3). Csere: Balog J. (kapus), Szücsné Sirián 1, Boldizsár 1, Györfi, Lengyel E. 1, Vámosi, Fodor N. 1, Pénzes 1 (1). Vezetőedző: Konkoly Csaba.

Hétméteresek: 6/5 (2/1), illetve 5/5 (3/3).

Kiállítások: 10 perc (8 perc), illetve 10 perc (4 perc).

Bakó Botond: – Tisztában voltunk vele, hogy hatvan percen keresztül vért kell izzadnunk és muszáj nagy tartással, koncentrációval játszanunk. Petruska Dóra hiánya miatt volt bennünk néhány kérdőjel, ám a második harminc percre összeállt a védekezésünk. A csapatunk legnagyobb erőssége, hogy sohasem adja fel és mindig meg tud újulni, ez ezúttal is így volt. A második félidőben megtaláltuk a nyerőembereinket, de a sikerhez az is kellett, hogy hátul stabilak lettünk, Zaj Klára pedig kiváló volt a kapuban. Nagyon örülünk a két pontnak, mely erőt ad nekünk, s továbbra is a kezünkben van a sorsunk.

Konkoly Csaba: – Tudtuk, egy jól felkészített csapathoz utazunk, mely mindent megtesz a két pontért, s ez beigazolódott. Jól kezdtünk, az első félidőben motiváltan játszottunk, a másodikban aztán kétgólos vezetésünknél volt egy törésünk védekezésben, amit remekül használt ki a NEKA. Arra hívtam fel ekkor a lányok figyelmét, hogy összepontosítsuk az erőnket a végjátékra, ez odáig teljesült, hogy feljöttünk 21–21-re. Ezután jött egy újabb rövidzárlat, mely után ismét elhúztak a hazaiak, s ez döntőnek bizonyult.