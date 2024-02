– Nagyrészt a világbajnokságon részt vevő játékosok kaptak helyet a Svájc elleni EURO Cup-meccsek előtti felkészülést megkezdő keretben, de nyilván a sportforma és a sérülések is befolyásolták a névsort – mondta Golovin Vlagyimir az mksz.hu-n. – Háfra Noémi állapotára kíváncsiak vagyunk, így ő is kapott meghívót, meglátjuk, mennyiben tudja most segíteni a válogatottat, hiszen hosszú távon mindenképpen számolunk vele.

A nemzeti csapat február 26-án kezdi meg a felkészülést.

A magyar női válogatott kerete: kapusok: Böde-Bíró Blanka (FTC-Rail Cargo Hungaria), Szemerey Zsófi (Motherson-Mosonmagyaróvári KC), Janurik Kinga (FTC-Rail Cargo Hungaria), jobbszélsők: Győri-Lukács Viktória (Győri Audi ETO), Faluvégi Dorottya (SG BBM Bietigheim, német), jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC-Rail Cargo Hungaria), Albek Anna (Motherson-Mosonmagyaróvári KC), Papp Nikolett (SCM Gloria Buzau, román), irányítók: Vámos Petra (DVSC SCHAEFFLER), Debreczeni-Klivinyi Kinga (Moyra-Budaörs), Simon Petra (FTC-Rail Cargo Hungaria), beállók: Bordás Réka (Praktiker-Vác), Füzi-Tóvizi Petra (DVSC SCHAEFFLER), Pásztor Noémi (Motherson-Mosonmagyaróvári KC), balátlövők: Kuczora Csenge (Praktiker-Vác), Juhász Gréta (Kisvárda Master Good SE), Háfra Noémi (SG BBM Bietigheim), balszélsők: Márton Gréta (FTC-Rail Cargo Hungaria), Szöllősi-Schatzl Nadine (Győri Audi ETO).