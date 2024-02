Nehéz őszön vannak túl a balatoniak, egyrészt nem ők voltak a nyári átigazolási időszak nyertesei, hisz elveszettek 230 találatot Papp Tamás, Krakovszki Bence és Szilágyi Benjámin személyében, másrészt folyamatosan csapatot kellett építenie Sótonyi László vezetőedzőnek. Menet közben érkezett Gál Dominik, majd kiesett a védekezés egyik alapembere, Temesvári Gábor, aki támadásban is jegyzett az elmúlt bajnoki kiírásban átlag 2,5 gólt, ezt követően jött egy játékoscsere a Gyöngyössel, Kovács Gergő helyére Nagy Ádám érkezett, a legvégén pedig Sisa Erhard súlyos sérülése okozott újabb fejtörést. A legjobbkor jött a téli szünet – egy rövid horvátországi edzőtáborral – melyben remélhetőleg sikerült rendezni a sorokat.

A felkészülés alatt sokat lépett előre a csapata játékértésben, egyénileg és fizikálisan is, bízom abban, hogy ezekből a pozitívumokból minél többet át tudunk vinni a bajnokságra is – nyilatkozta Sótonyi László, a HSA NEKA honlapján, ami bizakodásra adhat okot boglári oldalon. – Küzdős, harcos kézilabdát mutattunk be egész ősszel, a statisztikák azt mutatták, hogy a helyzeteink megvoltak, nem volt nagy baj az alapjátékunkkal és a hibák könnyen javíthatóak. Pár dolgot pontosítanunk kellett és erre figyeltünk a téli felkészülés során.

A csapat védekezése kifejezetten jól működött, hisz a bogláriaké a harmadik legkevesebb kapott gól az élvonalban a Telekom Veszprém és a MOL Tatabánya KC mögött. Deményi Xavér, illetve – miután felvette a ritmust – Mikler Krisztián is remekel, az előbbié a második legtöbb védés Andó Arián mögött, megfogott hét büntetőt, amennyinél többet senki az első osztályban. Deményi és Mikler egyaránt harmincnégy százalékon áll, az előbbi 326, míg utóbbi 207 lövést kapott a kapujára. Támadással sincs nagy gond annak ellenére sem, hogy a nyáron távozó Papp, Krakovszki, Szilágyi trió a csapat találatinak harminchárom százalékát jegyezte. A legutóbbi szezonban 26,7 gólt szereztek átlagban, most 26,6-ot. Hogy miként sikerült mindezen a statisztikákon tovább finomítani a télen, abból már remélhetőleg Komlón ízelítőt adnak a somogyiak. Nem lesz könnyű dolguk, ellenfelük öt vereséggel kezdte a szezont, ám az utolsó nyolc fordulóban négyszer is győzni tudott. Ezeknek a sikereknek a kulcsa az első félidőben keresendő, ha nem vezetnek félidőben – a MOL Tatabánya KC elleni hazait leszámítva, melyen döntetlenre álltak – akkor kikapnak. Hazai pályán a közönségtől támogatva különösen veszélyes ellenfelek, ötször játszottak otthon, kikaptak a CYEB–Budakalász (22–24), FTC-Green Collect (26-30), Balatonfüredi KSE (24–30) triótól, viszont legutóbb legyőzték a Tatabányát (32–29) és a Dabas KC-t (33–26).

kulcskérdés lesz a boglári védekezés minősége

Az utóbbiakon harminc felett dobtak, kulcskérdés lesz a boglári védekezés minősége, különösen a beálló elleni játékuk, a 31 esztendős, horvát Rotim 34 találatnál jár a szezonban, ám ennél is fontosabb, hogy hetvenhárom százalékkal értékesíti a lehetőségeit. A legtöbb akciógólt a 29 éves, szlovén lövő Bogdanic jegyzi negyvennéggyel, a házi gólkirály azonban 24 éves Váczi Milán negyvenkilenccel, melyből tizenhét büntetőből dobott. Mindhárman nyáron érkeztek a klubhoz, mely szinte lecserélte a játékoskeretét, melyből az említett Váczi mellett Ács és Bodnár is megfordult az akadémián, Menyhárt pedig a BBSC Balatonboglárban kezdte pályafutását.

Nem megy rosszul a bogláriaknak a baranyaiak ellen, a nyitó fordulóban nyerni tudtak ellenük, a negyvennégy százalékon védő Deményi vezérletével, illetve Sztraka öt góljával, de a két klub legutóbbi komlói bajnokiját is ők nyerték (29–31). Remélhetőleg nem szakad meg az a remek széria...