A DEAC a legjobb négy közé pályázik; az előző bajnoki szezonban éppen a Fino fosztotta meg őket ettől a lehetőségtől. Jelenleg a GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika mögött a negyedik helyet foglalják el a bajnoki tabellán.

Már több mint fél évtizede Debrecenben játszik a korábban Kaposváron is megfordult, egyaránt a 36. életévéhez közelítő Bagics Balázs és Tóth András: előbbi 28, utóbbi pedig 11 alkalommal volt válogatott. Ugyancsak a debreceni együttest erősíti a liberó Bán Viktor Erik, aki aki kerek 20-szoros válogatott. Remek külföldi légiósaik vannak: a a brazil Cesar Coelho Rabel Willian már a harmadik, a kubai Moret Vargas Marlon pedig a második szezonját tölti Debrecenben. Tavaly nyáron csatlakozott a csapathoz a Dunaújvárosból szerepelt ukrán Pavliuk Vladyslav. Ellen Jonathan Chidi Kazicbarcikáról érkezett, a legfrissebb szerzeményük pedig az a Bakóczy András, aki idén januárban lett a csapatuk tagja, s a Bp. MAFC-BME együttesében játszott. A mesterük Fodor Antal, aki 76 évével a hazai élvonalban dolgozó edzők korelnöke.

A Székesfehérvári MÁV Előre SC-Foxconn vezetése azonnali hatállyal felmentette Dávid Zoltán vezetőedzőt munkavégzési kötelezettsége alól. A vezetőedzői feladatokat Adrian Pricop veszi át, aki a fehérvári utánpótlásban dolgozik.

Dávid Zoltánnak ez volt a harmadik szezonja a MÁV Előre csapatánál. Az első idényében a csapat megnyerte a II. osztályú bajnokságot, vagyis az NB I.-et, s így feljutott az Extraligába, ahol újoncként ezüstérmet szerzett a 2022/2023-as szezonban. Jelenleg a második helyen áll a MÁV Előre az Extraligában.

Dávid Zoltánnak korábban más klubokkal is volt nézeteltérése. A Kaposváron született, sokáig a somogyi megyeszékhelyen szerepelt egykori válogatott játékosnak – aki nyolc szezont húzott le külföldön – előbb szülővárosából, majd utána Kecskemétről is meglehetősen érdekes körülmények miatt kellett távoznia. Most Székesfehérváron köszönték meg a munkáját – immár edzőként.