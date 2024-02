A somogyiak nagyon közel voltak a hazai idénycsúcsuktól, melyet még a Répcelak ellen dobtak, mindössze tizennégy egységgel maradtak el a 3756-tól. Ehhez természetesen kiváló egyéni teljesítmények egész sora kellett: Farkas Sándor 667, Németh Máté 652, Kovács Gábor 633, Botházy Péter 612 fáig jutott, igaz utóbbi ezzel sajnos nem szerzett pontot, ugyanis Czeilinger Gábor Mihály héttel többet dobott, s mindketten két-két szettet húztak be. De a kezdőbe visszatért Pintér György 590-es, s Nagy Gergő 588-as eredménye is jónak mondható.

Az ifjúságiak összecsapása egy testvérpárharccal kezdődött, nevezetesen Sziklási Tibor öccsével, Sziklási Szabolccsal csapott össze. A kaposvári játékos egy szettet engedélyezett Szabolcsnak, s így behúzta a pontot. Juhász Bence Turi Rolandot győzte le, ami azt jelentette, 4–0-ra nyertek a hazaiak.

– Nagyon vártam a mérkőzést, hiszen az előző fordulóban nem úgy ment a játék, ahogy azt szerettem volna – hangsúlyozta Farkas Sándor. – Ezúttal azonban a csapat és személy szerint én is jobban teljesítettem, kiváló volt a pálya. Úgy érzem, kezdjük elkapni a ritmust, s erre szükségünk is lesz, mert nehéz meccsek következnek. Szerencsére nagyon együtt van a társaság és a hangulat is kiváló.

A háromszoros világbajnok tehát 667 fát gurított, de nem ez az egyénicsúcsa, hiszen még a 2012/2013-as szezonban a Répcelak ellen 714-et dobott.

Investment Közutasok Kaposvári TK–Köfém SC 7–1 (3742–3383)

Eredmények: Farkas Sándor 667–Poroszlai Gergő 569 (4:0); Nagy Gergő 588–Tóbiás János 543 (3:1); Kovács Gábor 633–Botka Dávid (Németh József) 527 (4:0); Pintér György 590–Németh Attila 569 (3:1); Botházy Péter 612–Czeilinger Gábor Mihály 619 (2:2); Németh Máté 652–Németh István 556 (4:0).

Az ifjúsági mérkőzésen: Investment Közutasok Kaposvári TK–Köfém SC 4–0 (1144–1080). Eredmények: Sziklási Tibor 594–Sziklási Szabolcs 571 (3:1); Juhász Bence 550–Turi Roland 509 (3:1).

Az NB II. Nyugati fordulójában szereplő Investment Közutasok Kaposvári TK 6–2-re kikapott a Zalaszentgróti TK otthonában.

Zalaszentgróti TK–Investment Közutasok Kaposvári TK 6–2 (3123–3070)

Eredmények: Tar Róbert 532–Kis Richárd 558 (1,5:2,5); Kocsmáros Bence 536–Miklós Gyula (Fajtai Arnold) 472 (3:1); Kovács Ákos (Horváth Barnabás) 481–Ripli Benedek 525 (0:4); Rácz Zoltán 511–Illés Richárd 478 (3:1); Horváth András 522–Wagner Mihály 517 (2:2); Mazzag Zoltán 541–Kálny Krisztián 520 (2:2).