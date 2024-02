A következő felvonásban villámrajtot vett az SZBRA, 3–0-val indított. A somogyiak első három pontját Marta Hurst szerezte, Sara Dias ászával pedig 4–4-re egyenlítettek. Aztán 11–7-nél már néggyel is mentek a hazaiak, egészen 11–10-ig tudtak zárkózni a balatonfürediek, ekkor még nem egyenlítettek, de 14–14-nél már igen. Így a meccs során először hívta magához tanítványait Vincent Lacombe, ezután sorozatban három egységet szereztek a kaposváriak. 22–20-nál ismét időt kellett kérnie Lacombenak, s bár Dias szettlabdához juttatta a somogyiakat, de a Füred hármat is hárított, így 24–24-et mutatott az eredményjelző. 26–25-nél Varga is kikérte utolsó idejét, ám ezután ezt a játszmát is lezárta a KNRC.

A harmadik játékrészben elfáradtak a vendégek, javarészt csak futottak az eredmény után, 9–5-nél már négy volt közte, a különbség pedig egyre csak nőtt. Nagyon magabiztosan játszottak a hazaiak, 18–11-nél már hét volt a különbség. 19–14 után Pauline Martin állt a nyitóhelyre, ekkor zsinórban öt pontot gyűjtöttek a kaposváriak, ebből Martin szerzett három ászt. Két szettlabdát még hárított a Szent Benedek, de aztán Radnai Luca pontjával ért véget a mérkőzés, így a KNRC várhatja előnyből a negyeddöntő következő összecsapását.

Kaposvári NRC–Szent Benedek RA 3–0 (–19, –25, –16)

Kaposvár Aréna, 200 néző. Vezette: Varjasi, Adler.

KNRC: Szedmák 18, Radnai 3, Dias 12, Hurst 15, Vilvert 5, Martin 5. Csere: Rády (liberó), Nicolai 2, Godó. Vezetőedző: Vincent Lacombe.

SZBRA: Pérez Ramos 8, Laskowska 11, Castero Cruz 7, Wojcik 9, Szerényi 6, Berkó 2. Csere: Fáth, Nagy (liberók), Krakoczki, Kobaidze 1. Vezetőedző: Tomas Varga.