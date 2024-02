Az alapszakasz végéhez közeledve válogatott játékossal erősödik a Kometa Kaposvári KK játékoskerete. A somogyiak saját nevelésű kosarasa Brazíliából tárt haza. Filpovity Márkó első magyar kosarasként igazolt a szezon elején Dél-Amerikába, ahol kupagyőzelmet ünnepelhetett a közelmúltban. A válogatott játékos 2020 óta külföldi bajnokságokban pattogtatott, így megfordult az olasz, a spanyol, a török és a német élvonalban is mielőtt a tengerentúlon próbált volna szerencsét. A 27 esztendős játékos jövő héten a Budapest Honvéd ellen már be is kutatkozhat a KKK színeiben.

– Mindenekelőtt szeretném megköszönni névadó szponzorunknak a Kometa 99 Zrt-nek, hogy lehetővé tette ezt a nagyszerű igazolást – fogalmazott Hendlein Roland. – Márkó személyében nem csak egy válogatott játékost igazoltunk hanem egy kaposvári értéket hoztunk haza. Egy példaképet, akire mindig szükség van, aki már megmutatta, hogy kaposvári nevelésű játékosként is van lehetőség több országban, magasan jegyzett bajnokságokban kimagaslóan játszani. Követendő jövőképet ad az utánpótlásnak, ami a Kometa 99 Zrt. hosszú távú törekvéseivel is megegyezik. Ez az igazolás egy hatalmas előrelépés a kaposvári kosárlabdának és Kaposvár sportot szerető polgárainak. A jövő elkezdődött...

Filipovity Márkó elárulta, hogy sokat gondolkozott korábban egy esetleges hazatérésen.

– Nagyon jó érzésem van ezzel kapcsolatban. Nyáron beszéltünk erről először és sokáig foglalkoztatott a gondolat. Szerettem volna a Kaposvárral megegyezni, mert úgy érzem, hogy itt fel lehet valamit építeni a következő években. Most van itt egy olyan jövőkép ami nagyon vonzó, és én is szeretnék részese lenni és szeretnék valamit felépíteni – mondta a válogatott játékos.

A klub ügyvezetője a sajtótájékoztatón kiemelte, hogy Márkó játéktudásával és személyiségével a jövő kosarasainak is példát mutathat.

– A klubnak évek óta célja volt, hogy előre lépjen, még pedig kaposvári játékosokkal. Márkó érkezésével elkezdődött ez a folyamat. Ez egy hatalmas mérföldkő a klub életében. Előre mutató ez a kaposvári utánpótlás számára is, hogy perspektívát tudunk mutatni nekik. Bízom abban, hogy Márkó megtalálja itt a számítását. Az első fecske hazatért – zárta köszöntőjét Puska Zoltán.