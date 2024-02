Az elmúlt évekhez hasonlóan ebben az esztendőben is megrendezi a Kaposvár Kupa elnevezésű sorozatát a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola úszó szakosztálya, amely ezúttal is a csodálatos, minden igényt kielégítő Csik Ferenc Versenyuszodába várta a régió klubjainak versenyzőit.

– Ez már az ötödik évada a sorozatunknak, melynek mindig az a lényege, hogy segítsük a sportolók felkészülését – mondta Virovecz Richárd, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola úszó szakosztályának vezetőedzője. – A téli szünetünk két és fél-három hétre nyúlott, majd az ötvenes versenymedence vízcseréje miatt a huszonöt méteresben medencében könnyebb edzésekkel indítottuk az évet. Négy hete dolgozunk újra együtt a gyerekekkel, így a jelenlegi formájuk még nagyon kezdetleges, emiatt annyit csak kértünk a kollégáimmal tőlük, hogy maximálisan tegyék oda magukat minden egyes számban, hogy versenyjellegű terhelést kapjanak.

Virovecz Richárd elégedett úszóival

Fotó: Lang Róbert



Az év első versenyén még érződött, hogy nincsenek a legjobb formában vármegyénk úszói, de ez hamarosan megváltozik.

– A Kaposvár Kupa második állomása már a következő, szintén négyhetes makrociklusunkat zárja majd le március elején – folytatta Virovecz Richárd. – Ugyanazon a hétvégén rendezik majd a hosszútávúszók számára az országos medencés bajnokságot, melyen szintén részt vesznek a versenyzőink, akiktől akárcsak az előző évben, ezúttal is érmeket várunk. Áprilisban a felnőtt magyar bajnokságra készülünk majd gőzerővel, bízunk benne, hogy ekkor már kirobbanó formában lesznek a sportolóink, akik közül a fiatalabbakra a korosztályos magyar bajnokságok várnak majd. A kiemelt sportolóink pedig reményeink szerint az ifjúsági Európa-bajnokságon is rajthoz állhatnak, illetve a nyíltvízen is bizonyítják, hogy válogatott formában úsznak.

Százak álltak rajtkőre

A V. Kaposvár Kupa első állomásán tizennégy egyesület közel kétszáz úszója több mint hatszáz alkalommal rajtolt el, hogy minél jobb eredménnyel indítsa az idei versenyszezont.

– Ahhoz képest, hogy év eleje van, jó formában úsztam, jól sikerültek a számok – fogalmazott Sárközi Szabolcs, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola úszója, aki ebben az évben szeretne felállni a dobogóra korosztálya országos bajnokságán.