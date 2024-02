Az idén két találkozót játszott eddig hazai pályán a HSA NEKA, a Balatonfüredi KSE elleni Magyar Kupa meccset hattal, a Fejér-B.Á.L. Veszprém elleni bajnokit pedig néggyel nyerték, mindkétszer harminc gól felett dobva. A balatoni oldalon bíznak benne, hogy folytatódik ez a hazai szériájuk. Delyék védekezése lehet a siker záloga, ebben a nagyokat leszámítva bárkivel felveszik a versenyt, hiába van például jóval előrébb a tabellán a CSKK, a balatoniaknak kevesebb kapott góljuk van. Deményié – Tomic mögött, Pallagot megelőzve – a második legtöbb védés, nyolc büntetőt fogott, aminél többet egy kapus sem az élvonalban. Nem csak Deményire, Miklerre is egyre inkább támaszkodhat Sótonyi László.

Mindezek ellenére is bravúr lenne a pontszerzés, hisz ellenfelük a legjobb ötbe pályázik, ráadásul remekül teljesít idegenben: a piros-fehérek nyolc meccsen tíz pontot szereztek, jobb mutatóval csak a Telekom Veszprém, OTP Bank-Pick Szeged duó bír! Az elmúlt időszakuk nem sikerült túl jól, otthon búcsúztak a Magyar Kupától egy MOL Tatabánya KC elleni döntetlennel (26–26), Egerben még sikerült nyerniük az újonccal szemben (27–28), ám legutóbb kikaptak attól a Dabastól (28–30), melyet idegenben nyolccal vertek. Az eredmények hatására a héten játékost cseréltek a PLER-Budapesttel, ahonnan Zobec érkezett Markezért cserében a szezon végéig. – Mint mindenhol, a mi klubunknál is alapelv, hogy motivált, a közösség érdekeit szem előtt tartó játékosok alkossák a csapatot – nyilatkozta a változtatás kapcsán Erdélyi Péter, a klub ügyvezető igazgatója. – Ennek felismerése különösen fontos a jelenlegi, sérülésekkel teli helyzetünkben, és főképp a meghatározó, érett életkorú játékosok körében.

A két azonos poszton szereplő játékos hasonló statisztikát mutat, a 33 éves szerb Markez 35, míg a 28 esztendős horvát Zobec 33 akciógólnál jár a bajnokságban, utóbbi az előbbivel ellentétben büntetőket is lő, tizenhétből tizenhárom a mérlege. Markez ötvenhárom, Zobec pedig ötvenegy százalékkal értékesítette eddig a lehetőségeit. Az új játékostársai közül a 23 éves Tufegdzic és a 25 esztendős Gábor második, illetve harmadik helyen állnak a góllövőlistán, nyolcvan, illetve hetvenegy találattal. Előbbi akcióból "csak" harmincháromszor, utóbbi viszont hatvanháromszor volt eredményes, remek szezonja van a korábbi akadémistának. Rajta kívül Tóth Péter, illetve Papp Tamás is játszott a bogláriaknál, utóbbit onnan igazolták tavaly nyáron és 43 akciógóllal járult hozzá az idei szerepléshez. Az említetek mellett ott van még Herceg és Zagar is, akik ötven, illetve negyvenhét találatot jegyeznek jegyeznek, vagyis minőségi játékoskerettel bír Baranyai Norbert vezetőedző, mely egyértelmű esélyese a megyei rangadónak.