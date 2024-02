A Győri Viktóriát sérülés miatt nélkülöző bogláriak az első félidőben hárommal is mentek, de nyolc perccel a vége előtt is döntetlenre álltak!

Nem ez volt a debreceniek legjobb napja, hogy mégis nyerni tudtak, az nem csak rajtuk múlt, a balatoniak ugyanis hibát hibára halmoztak a végjátékban. Keceli-Mészáros révén nyolc perccel a lefújás előtt egyenlítettek, Jovovicsot pedig kiküldték két percre a játékvezetők (27–27), így felcsillant az esély a tóparti oldalon! Vámos Petra azonban így is betalált (28–27), ám Vámos Míra is kiszállni kényszerült, negyvenhét másodpercig kettős előnybe kerültek a vendégek, amit nem tudtak kihasználni, miután az addig mindössze két védést bemutató Gabriel hárította Berei ziccerét! Óriási lehetőség volt... A kettős előny épp szimplára váltott, amikor Vámos Petra megint megcsinálta, amit másfél perccel korábban (29–27), majd Fazekas harcolt ki hetest, amiből Bató kaput sem talált! Bató már kihagyott egyet az első félidőben, mégis odaállhatott, annak ellenére is, hogy előtte Faragó kettőből kettőt bedobott, majd mégis váltottak, Fazekas kapott bizalmat, aki szintén nem rontott!

DVSC Schaeffler-NEKA női kézilabda-mérkőzés, HAON.hu Fotó: KISS ANNAMARIE

A kimaradt büntető ellenére is meccsben maradtak a balatoniak, ugyanis a következő támadásnál Planéta eladta a labdát, majd lerántotta az ebből induló Fazekast! Még le sem járt Vámos Míra kiállítása, jött az újabb két perc plusz hetes a somogyiaknak. Ezt Faragó végezte el, ám Gabriel megfogta a kísérletét... A következő támadásnál Matucza is a kiállítás sorsára jutott, amit Petrus használt ki (30–27), aki tíz percet játszott és ez alatt ez az egy lövése volt, ami gyakorlatilag eldöntötte a meccset, hisz ekkor már csak három perc volt hátra.

Bakó Botond időkérése után Alaxai szépített (30–28), majd Jovovics (31–28) és Fazekas (31–29) volt eredményes, utóbbi – egy saját maga által kiharcolt – hetesből. Neki sikerült, ami Batónak és Faragónak nem... Másfél perc volt vissza ekkor, amibe már csak egy Vámos Petra találat fért bele, ami a tizedik volt tőle.

Közönség is végig izgulta a mérkőzést. Fotó: KISS ANNAMARIE

Minden dicséret kijár a – három hetest rontó, négy kapufát lövő, hat labdát eladó, hat technikai hibát vétő – balatoniaknak, hisz a hazai tizenegy gólos vereség után alaposan megszorongatták a Bajnokok Ligája nyolc közé jutásért játszó ellenfelüket saját közönsége előtt, a 29. percben például négygólos előnyért támadhattak (13–16)! Nem csak rajtuk múlt, hogy egyetlen gól maradt az előnyük a szünetre... A fordulás után is tartották a lépest, a 48. percben tudták csak visszaszerezni a vezetést Planétáék (24–23), akik annak köszönhetik a két pontot, hogy kevesebbet hibáztak a végjátékban! Illetve, a tíz gólos Vámos Petrának, aki ebből hatot a fordulás után szerezve kiemelkedett a mezőnyből. Zaj Klára remekelt a kapuban, tizenöt védéssel harminchárom százalékon zárt, összehasonlításként a két idegenlégiós hazai kapusnak összesen volt tíz. Az első félidei tizenhat találat extra volt a balatoniaktól, még úgy is, hogy Faragó nem tudott veszélyes lenni a piros-fehérek kapujára.

Fotó: KISS ANNAMARIE

Munteanu-Korodi vitte a prímet néggyel, Molnárt is dicséret illeti a háromért. Az előbbi már nem igen tűnt fel a fordulás után a pályán, helyette Faragó lépett előre, aki hatig jutott, közte két büntetővel. Keceli-Mészáros, illetve a remekül beszálló Fazekas volt, aki legalább kettőig jutott a második félórában.

K&H női kézilabda liga – 16. forduló

DVSC SCHAEFFLER – NEKA 32–29 (15–16)

Debrecen, Hódos Imre Sportcsarnok, 900 néző. Vezette: Asztalos Bence, Szalay Zoltán

DVSC SCHAEFFLER: Gabriel – Töpfner 3 (3), Szabó N., Vámos P. 10, Füzi-Tóvizi 3, Kácsor 1, Vámos M. 5. Csere: Bartulovic (kapus), Planéta 7, Johansson, Haggerty, Hornyák D., Jovovics 1, Csernyánszki 1, Grosch, Petrus 1. Vezetőedző: Szilágyi Zoltán

NEKA: Zaj – Molnár D. 3, Lapos 1, Bató 2, Alaxai 1, Faragó L. 6 (2), Wald 1. Csere: Csapó K. (kapus), Keceli-Mészáros 4, Kriston, Petruska, Munteanu-Korodi 4, Matucza 2, Berei 3, Fazekas V. 2 (2). Vezetőedző: Bakó Botond

Hétméteresek: 3/3 (–), illetve 7/4 (1/0)

Kiállítások: 10 perc (2 perc), illetve 6 perc (4 perc)

MESTERMÉRLEG

Szilágyi Zoltán:

Tudtuk, hogy a NEKA rengeteget fejlődött a szeptemberi egymás elleni meccsünk óta, el is mondtam a lányoknak ezt az öltözőben. Amikor az első játékrészben négy góllal vezettünk, túlságosan megnyugodtunk, a vendégek pedig megérezték a lehetőséget, s remek periódust produkálva fordítottak. Örülök, hogy a végjátékban akadt néhány jó teljesítmény és ennek köszönhetően megszereztük a két pontot.

Bakó Botond: