Eleinte úgy tűnt, hogy a kényszerszünet a Fino Kaposvár játékosait zavarta meg jobban, de becsületükre váljék, gyorsan magukra találtak. Innentől kezdte már csak az volt kérdés csupán, hogy mikor fejezi be a szettet a somogyi együttes. Igaz, ehhez kellettek a fehérvári hibák is, akik csak ebben a felvonásban 14 ponttal ajándékozták meg kaposvári ellenfelüket.

A negyedik, utolsó játékrészben is a Fino diktálta a tempót. 16–14 arányú hazai vezetésnél a sporik most Dávid Zoltánnak, a Székesfehérvári MÁV Előre SC-Foxconn hevesen reklamáló edzőjének mutatták fel a piros színű kártyát, amiért pont járt az ellennek. Baróti Árpád most is maradandót alkotott: pontosan tucatnyi pontot gyártott, amelyből az utolsó kettő ász volt. A 96 percig tartó rangadót a végig jól játszó Hubicska Patrik fejezte be egy gyilkos erejű pontos bombával.

A kaposvári találkozó legponterősebb játékosa Baróti Árpád volt; egy híján 30 pontot jegyzett a angadón. A vendég székesfehérváriak ügyeletes pontfelelőse ezúttal Pesti Marcell volt, aki 18 pontig jutott.

Fino Kaposvár–Székesfehérvári MÁV Előre SC-Foxconn 3–1 (22, –22, 21, 20)

Kaposvár Aréna, 800 néző. Vezette: Mezőffy Zs., Horváth M.

Fino Kaposvár: Magyar B. (3), Hubicska (13), Novoselov (5), Baróti (29), Bögöly (6), Lescay (7). Csere: Bozóki (liberó), Iván B. (1), Kalmár Á. (–). Vezetőedző: Szlobodan Prakljacsics. Edző: Demeter András György.

Székesfehérvári MÁV Előre SC-Foxconn: Dileo (1), Janke (9), Tomanóczy (7), Pesti (18), Koci (7), Ambrus B. (–). Csere: Takács M. (liberó), Eke (8), Boa (4), Szabó V. (4), Fazekas B. (2). Vezetőedző: Dávid Zoltán.

A mérkőzés alakulása.

1. játszma: 2–4, 5–4, 8–10, 12–10, 12–12, 14–15, 20–17, 24–21, 25–22 (22 perc).

2. játszma: 5–3, 10–7, 15–11, 15–14, 17–16, 20–18, 20–20, 21–20, 21–24, 22–25 (28 perc).

3. játszma: 2–5, 7–7, 12–7, 12–10, 15–11, 20–15, 23–16, 23–20, 25–21 (23 perc).

4. játszma: 5–3, 6–8, 10–8, 15–13, 20–16, 23–16, 24–18, 25–20 (23 perc).